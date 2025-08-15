Đà Nẵng: Bị lừa 80 triệu đồng khi tham gia 'câu lạc bộ ghép đôi'

Chiều 15.8, Công an xã Nông Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ chuyển 20 triệu đồng cho các nghi can lừa đảo. Tuy nhiên, nạn nhân đã bị lừa 80 triệu đồng trước đó.

Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 12.8, tại Phòng giao dịch Agribank chi nhánh Nông Sơn, một khách hàng đến yêu cầu chuyển 20 triệu đồng.

Bằng sự nhạy bén, giao dịch viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khách hàng đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Ngay lập tức, nhân viên ngân hàng chủ động cảnh báo, thuyết phục khách hàng tạm dừng giao dịch và báo ngay cho Công an xã Nông Sơn. Xã Nông Sơn mới (TP.Đà Nẵng) thành lập trên cơ sở nhập xã Quế Lộc và TT.Trung Phước (H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ).

Nhận được tin báo, cán bộ công an xã nhanh chóng có mặt để xác minh.

Công an xã Nông Sơn làm việc với nạn nhân bị lừa mất 80 triệu đồng ẢNH: C.X

Qua trao đổi, nạn nhân cho biết trước đó đã tham gia một "câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook. Để được "duyệt" tham gia vào câu lạc bộ này, nạn nhân đã chuyển 5 triệu đồng theo yêu cầu của nghi can lừa đảo.

Tuy nhiên, nghi can lừa đảo lấy lý do "thao tác sai" và liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất "thủ tục phát sinh".

Tin lời, nạn nhân đã nhiều lần thực hiện giao dịch với tổng số tiền đã chuyển lên đến 80 triệu đồng.

Khi chuẩn bị chuyển thêm 20 triệu đồng nữa, nạn nhân may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và kịp thời báo cho lực lượng công an ngăn chặn.