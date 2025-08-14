Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tự xưng nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
14/08/2025 12:33 GMT+7

Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, ở P.Bình Đức, An Giang) tự xưng là nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng.

Ngày 14.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự xưng nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Lăng Ngọc Diễm bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Lăng Ngọc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay đáo nợ ngân hàng.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định, khoảng năm 2024, Diễm tự xưng mình là nhân viên một ngân hàng ở Long Xuyên và có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn với lãi suất cao.

Tin lời, 4 người dân trên địa bàn H.Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) đã cho Diễm vay tổng số tiền 29,95 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Diễm chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31.7, Diễm bị công an bắt giữ.

Tự xưng nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng- Ảnh 2.

Bị can Lăng Ngọc Diễm lừa đảo chiếm đoạt 4 người dân gần 30 tỉ đồng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Diễm để xử lý theo quy định pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Chiếm đoạt tài sản an giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản
