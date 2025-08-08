Một phụ nữ 'nổ' dời được ranh rừng ở Phú Quốc để lừa đảo 5,9 tỉ đồng

Chiều 8.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Ngọc (48 tuổi, ngụ P.Rạch Giá, An Giang), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị can Phạm Thị Ngọc bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam do có hành vi lừa đảo liên quan đến làm thủ tục đất đai ở Phú Quốc ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọc lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông N.V.K (58 tuổi, ngụ P.Rạch Giá, An Giang) và biết ông muốn làm giấy tờ sở hữu đất ở Phú Quốc. Từ đó, Ngọc đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ với nhiều cơ quan nhà nước, có thể "chạy" thủ tục di dời ranh rừng, giúp ông K. làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Tin tưởng, ông K. chuyển cho Ngọc số tiền 5,9 tỉ đồng lo thủ tục.

Nhằm tạo lòng tin, Ngọc cung cấp cho ông K. 3 văn bản liên quan đến việc xác nhận ranh giới đất, sơ đồ vị trí thửa đất mang tên ông K. có chữ ký và con dấu của các cơ quan chức năng.

Sau đó, phát hiện Ngọc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, ông K. gửi đơn cho công an tố cáo Ngọc. Kết quả giám định cho thấy, cả 3 văn bản mà Ngọc đưa ông K. đều là giả.

Vụ lừa đảo đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.