Cà Mau: Khởi tố chủ hụi chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

Ngày 9.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Mỹ Tiên, một chủ hụi "có tiếng" ở địa phương, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt Lệnh khám xét nơi ở đối với chủ hụi Trần Mỹ Tiên ẢNH: HỮU ĐỆ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi, rủ nhiều người quen ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng theo thỏa thuận. Đến tháng 2.2023, khi rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, Tiên vẫn duy trì các dây hụi và lợi dụng việc hụi viên không trực tiếp giám sát khâu bỏ thăm, đã tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm "hốt hụi" khống ở 9 dây, tổng cộng 103 chân hụi, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mỹ Tiên tại cơ quan công an ẢNH: HỮU ĐỆ

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau mở rộng. Công an cũng cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng hình thức "chơi hụi" lừa đảo của các chủ hụi chiếm đoạt tài sản.