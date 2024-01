Rơi ví ở chợ, du khách Hàn Quốc bất ngờ khi được nhận lại

Ngày 7.1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết du khách Hàn Quốc, viết thư cảm ơn lực lượng công an vì đã hỗ trợ tìm lại ví đựng giấy tờ và tiền mặt mà trước đó ông đánh rơi ở chợ Bắc Mỹ An.



Trước đó, ngày 4.1, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) nhận được tin báo tại chợ Bắc Mỹ An có người nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ với thông tin liên quan người nước ngoài, và hơn 5 triệu đồng.

Công an P.Mỹ An đã cùng Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác minh, rà soát, qua đó mời chủ nhân chiếc ví là ông Choi Hack Ryong (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đến để đối chiếu.

Du khách Choi Hack Ryong bất ngờ khi nhận lại được ví cùng đầy đủ giấy tờ và tiền mặt NGUYỄN TÚ

Ông Choi Hack Ryong là du khách đang lưu trú tại địa bàn P.Mỹ An. Ông cho biết, ngày 4.1, trong hành trình du lịch Đà Nẵng, ông đã ghé chợ Mỹ An để ăn uống, mua sắm.

Sau đó, ông bị rơi mất ví và nghĩ rằng rất khó tìm lại nên không trình báo nhờ cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ.

Do đó, khi được công an địa phương liên hệ, mời đến nhận lại ví cùng đầy đủ giấy tờ và tiền mặt bị rơi, ông Choi Hack Ryong rất bất ngờ.

Trong thư, ông Choi Hack Ryong gửi lời cảm ơn đến người dân và lực lượng công an đã giúp ông tìm lại được tài sản, giấy tờ quan trọng. Hành động đẹp này càng làm cho chuyến du lịch của vị khách nước ngoài thêm ý nghĩa và đáng nhớ.