Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2025 18:59 GMT+7

Hơn 150 giáo viên dự diễn đàn tại Đà Nẵng bàn giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ngày 22.8, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức diễn đàn “Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ để triển khai hiệu quả việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. 

Sự kiện thu hút hơn 150 thầy, cô giáo các trường tiểu học, THCS, THPT đến từ TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. 

- Ảnh 1.

Giáo viên các tỉnh thành trao đổi tại diễn đàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại diễn đàn, TS Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, gắn với Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Ông Trí cho biết, Bộ đã ban hành nhiều đề án, chương trình và kế hoạch hành động nhằm đồng bộ hóa các giải pháp, từ xây dựng chính sách, đổi mới chương trình, bồi dưỡng đội ngũ đến cải thiện phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ. 

 “Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo giữ vai trò then chốt. Diễn đàn là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên chia sẻ ý tưởng, gợi mở hướng đi thiết thực, góp phần đưa tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học Việt Nam”, TS Tạ Ngọc Trí nhấn mạnh.

- Ảnh 2.

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lực giáo viên dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia đã trình bày tham luận về vai trò của công tác bồi dưỡng ngoại ngữ trong việc triển khai chủ trương; những góc nhìn và nghiên cứu quốc tế về phát triển chuyên môn cho giáo viên; cùng các giải pháp thúc đẩy lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc gia. Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm quốc tế, chỉ ra cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò của các trường đại học, sở GD-ĐT trong việc hỗ trợ, giám sát và đồng hành cùng nhà trường phổ thông. 

- Ảnh 3.

Các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ giáo viên trong quá trình triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

ẢNH: HUY ĐẠT

Diễn đàn được đánh giá là một bước đi cụ thể, góp phần tạo nền tảng quan trọng để thực hiện Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, hướng đến xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ hiện đại, hội nhập và hiệu quả hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Xây trường học nội trú 262 tỉ đồng tại xã miền núi Đà Nẵng

Xây trường học nội trú 262 tỉ đồng tại xã miền núi Đà Nẵng

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú, tiểu học và THCS xã Tây Giang ở TP.Đà Nẵng đã chính thức khởi động với tổng giá trị 262 tỉ đồng.

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng ngoại ngữ tiếng Anh ĐH Đà Nẵng Quảng Ngãi Ngôn ngữ giáo viên tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận