Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Con trai 16 tuổi bị côn đồ đánh mù mắt: Người mẹ nghèo mù mịt tương lai

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2025 09:58 GMT+7

Con trai 16 tuổi bị nhóm côn đồ đánh nhầm đến mù mắt, người mẹ nghèo từ Gia Lai xuống TP.Đà Nẵng khóc nghẹn bên giường bệnh, lo lắng cho tương lai con trai và gia đình.

Mới đây, một vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại công viên Bắc Tượng đài (đường 2.9, TP.Đà Nẵng) khi nhóm côn đồ bất ngờ áp sát, dùng hung khí tấn công em N.D.L (16 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) và người bạn đi cùng xe máy.

Vụ việc khiến L. bị vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn, cùng nhiều vết thương phần mềm khác. Điều khiến dư luận bức xúc là nhóm côn đồ này khai với công an rằng đã "đánh nhầm" em L.

Tận cùng nỗi đau

Nhận tin dữ, mẹ của L. là bà Võ Thị Thìn (49 tuổi) tức tốc cùng con gái bắt chuyến xe khách sớm nhất xuống TP.Đà Nẵng. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ vật vã trên xe đò, bà Thìn bắt thêm 1 cuốc xe ôm mới đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bước vào phòng bệnh, bà Thìn bủn rủn tay chân khi thấy hốc mắt phải của con trai loang máu đỏ.

“Khi nghe tin con bị đánh, tôi chỉ nghĩ nó xây xát nhẹ. Đến nơi nhìn mắt con máu chảy 2 hàng, tôi như chết lặng...”, bà Thìn nấc nghẹn.

- Ảnh 1.

Người mẹ òa khóc bên giường bệnh con trai 16 tuổi bị nhóm côn đồ đánh mù mắt

ẢNH: HUY ĐẠT

Gia đình bà Thìn vốn khó khăn. Chồng mất sức lao động, đau ốm triền miên, gánh nặng cơm áo đặt cả lên đôi vai bà. Ngoài giờ làm thuê, bà còn trông trẻ để kiếm thêm thu nhập. Trong 3 người con, L. là con trai duy nhất.

Biết mẹ khổ, gia đình khó khăn nên L. xin theo anh họ xuống TP.Đà Nẵng học nghề sửa xe máy. Ban ngày học nghề, ban đêm L. làm phục vụ ở quán nhậu, trang trải tiền ăn ở.

“Con tôi ngày đi học nghề, đêm đi làm đến 2 - 3 giờ sáng mới về căn phòng trọ lụp xụp, một mình mưu sinh ở TP.Đà Nẵng, cả năm qua nó rất vất vả”, bà Thìn nói.

- Ảnh 2.

Bi kịch ập đến khi L. trên đường đi làm về bị nhóm côn đồ đánh đập tàn nhẫn

ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Sinh con ra lành lặn, ai ngờ..." 

Sáng 22.8, sau gần 1 tuần bi kịch xảy đến, L. nằm trên giường bệnh toàn thân ê ẩm vì những vết bầm tím khắp người.

“Em chỉ nhớ bị nhiều người lao vào, đánh liên tục. Có người đánh rất mạnh vào mặt... rồi mắt em đau buốt, giờ tối đen chẳng thấy gì nữa”, L. kể lại vụ việc.

Biến cố ập đến với chàng trai 16 tuổi khiến nhiều người bức xúc bởi nhóm côn đồ khai với công an là đã "đánh nhầm" em L., giữa 2 bên không quen biết nhau.

- Ảnh 3.

Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ 7 nghi phạm liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật

ẢNH: Đ.X

“Bác sĩ nói không thể cứu con mắt. Tôi đã khóc hết nước mắt khi nghĩ về tương lai của con trai...”, bà Thìn đau đớn. Những đêm thức trắng ở bệnh viện, nghe con rên vì đau, bà chỉ biết ôm con mà khóc: “Sinh con ra lành lặn, ai ngờ giờ mù lòa. Tai họa như từ trên trời rơi xuống”.

Điều khiến bà Thìn day dứt là cha mẹ của nhóm người gây án cũng đến thăm, mang theo hộp sữa. “Cha mẹ họ cũng đau khổ lắm, vì sự bồng bột của con mình mà đẩy cả 2 phía vào cảnh bi kịch. Con tôi thành tàn tật suốt đời, còn họ thì mang tiếng con cái tù tội”, bà nghẹn lời.

- Ảnh 4.

Hình ảnh L. nằm trên giường bệnh khiến ai cũng xót xa

ẢNH: HUY ĐẠT

Với bà Thìn, phía trước là chặng đường gian nan, khi một mình gồng gánh gia đình nghèo khó. Bà nói "giờ chỉ mong có phép màu để con có thể thấy được ánh sáng, sống tiếp cuộc đời như người bình thường”.

Tin liên quan

Người cha ẩn tu và hành trình tha thứ của con trai sau 15 năm chia cắt

Người cha ẩn tu và hành trình tha thứ của con trai sau 15 năm chia cắt

Gặp lại bố sau hơn 15 năm xa cách, Thế Minh muốn gọi một tiếng 'bố', có hàng ngàn câu hỏi dành cho ông nhưng anh khựng lại khi nhận ra bố đã là một nhà sư.

Những clip triệu view của chàng trai kể chuyện cha mẹ bán cháo bình dân

Con trai cứu mẹ khỏi tàu lật trên vịnh Hạ Long đầy xúc động

Khám phá thêm chủ đề

Côn đồ côn đồ đánh người Con trai con trai bị côn đồ đánh Mù mắt Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận