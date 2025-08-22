Con trai 16 tuổi bị côn đồ đánh mù mắt: Người mẹ nghèo mù mịt tương lai

Mới đây, một vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại công viên Bắc Tượng đài (đường 2.9, TP.Đà Nẵng) khi nhóm côn đồ bất ngờ áp sát, dùng hung khí tấn công em N.D.L (16 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) và người bạn đi cùng xe máy.

Vụ việc khiến L. bị vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn, cùng nhiều vết thương phần mềm khác. Điều khiến dư luận bức xúc là nhóm côn đồ này khai với công an rằng đã "đánh nhầm" em L.

Tận cùng nỗi đau

Nhận tin dữ, mẹ của L. là bà Võ Thị Thìn (49 tuổi) tức tốc cùng con gái bắt chuyến xe khách sớm nhất xuống TP.Đà Nẵng. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ vật vã trên xe đò, bà Thìn bắt thêm 1 cuốc xe ôm mới đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bước vào phòng bệnh, bà Thìn bủn rủn tay chân khi thấy hốc mắt phải của con trai loang máu đỏ.

“Khi nghe tin con bị đánh, tôi chỉ nghĩ nó xây xát nhẹ. Đến nơi nhìn mắt con máu chảy 2 hàng, tôi như chết lặng...”, bà Thìn nấc nghẹn.

Người mẹ òa khóc bên giường bệnh con trai 16 tuổi bị nhóm côn đồ đánh mù mắt ẢNH: HUY ĐẠT

Gia đình bà Thìn vốn khó khăn. Chồng mất sức lao động, đau ốm triền miên, gánh nặng cơm áo đặt cả lên đôi vai bà. Ngoài giờ làm thuê, bà còn trông trẻ để kiếm thêm thu nhập. Trong 3 người con, L. là con trai duy nhất.

Biết mẹ khổ, gia đình khó khăn nên L. xin theo anh họ xuống TP.Đà Nẵng học nghề sửa xe máy. Ban ngày học nghề, ban đêm L. làm phục vụ ở quán nhậu, trang trải tiền ăn ở.

“Con tôi ngày đi học nghề, đêm đi làm đến 2 - 3 giờ sáng mới về căn phòng trọ lụp xụp, một mình mưu sinh ở TP.Đà Nẵng, cả năm qua nó rất vất vả”, bà Thìn nói.

Bi kịch ập đến khi L. trên đường đi làm về bị nhóm côn đồ đánh đập tàn nhẫn ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Sinh con ra lành lặn, ai ngờ..."

Sáng 22.8, sau gần 1 tuần bi kịch xảy đến, L. nằm trên giường bệnh toàn thân ê ẩm vì những vết bầm tím khắp người.

“Em chỉ nhớ bị nhiều người lao vào, đánh liên tục. Có người đánh rất mạnh vào mặt... rồi mắt em đau buốt, giờ tối đen chẳng thấy gì nữa”, L. kể lại vụ việc.

Biến cố ập đến với chàng trai 16 tuổi khiến nhiều người bức xúc bởi nhóm côn đồ khai với công an là đã "đánh nhầm" em L., giữa 2 bên không quen biết nhau.

Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ 7 nghi phạm liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật ẢNH: Đ.X

“Bác sĩ nói không thể cứu con mắt. Tôi đã khóc hết nước mắt khi nghĩ về tương lai của con trai...”, bà Thìn đau đớn. Những đêm thức trắng ở bệnh viện, nghe con rên vì đau, bà chỉ biết ôm con mà khóc: “Sinh con ra lành lặn, ai ngờ giờ mù lòa. Tai họa như từ trên trời rơi xuống”.

Điều khiến bà Thìn day dứt là cha mẹ của nhóm người gây án cũng đến thăm, mang theo hộp sữa. “Cha mẹ họ cũng đau khổ lắm, vì sự bồng bột của con mình mà đẩy cả 2 phía vào cảnh bi kịch. Con tôi thành tàn tật suốt đời, còn họ thì mang tiếng con cái tù tội”, bà nghẹn lời.

Hình ảnh L. nằm trên giường bệnh khiến ai cũng xót xa ẢNH: HUY ĐẠT

Với bà Thìn, phía trước là chặng đường gian nan, khi một mình gồng gánh gia đình nghèo khó. Bà nói "giờ chỉ mong có phép màu để con có thể thấy được ánh sáng, sống tiếp cuộc đời như người bình thường”.