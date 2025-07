Người cha ẩn tu và hành trình tha thứ của con trai sau 15 năm chia cắt

Chàng trai ở Hà Nội cho biết bố anh là thầy Hạnh Nhẫn, 63 tuổi, xuất gia từ ngày anh còn bé. Hiện ông đang ẩn tu ở chùa Liên Hoa Sinh, Ấn Độ. Giữa tháng 6.2025, Thế Minh quyết định đi tìm bố khi có được thông tin từ họ hàng bên nội. Khoảnh khắc gặp lại, anh bối rối khi thấy bố mặc bộ áo tràng màu nâu, chắp tay chào và mời anh vào đảnh lễ Phật.



"Tôi cũng xưng con thầy với bố, bố hỏi tôi đi đường có mệt không, ăn uống gì chưa. Lúc đó tôi muốn khóc, ôm lấy bố nhưng không thể bởi bố giờ là sư, phải buông bỏ mọi thứ, kể cả tôi", chàng trai 35 tuổi nói.

Thế Minh, 35 tuổi, ở Hà Nội cùng bố tới Thư viện Tây Tạng, ở Dharamshala, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, một trong những nơi ông đang tu học Ản: NVCC





"Bố!"...

Thế Minh giải thích đến giờ anh mới có đủ dũng cảm tìm bố bởi tuổi thơ của anh luôn sống trong sự trách móc và hận bố. Anh kể từ khi anh 10 tháng tuổi đã cùng cả nhà sang Đức định cư. Năm lên 3, bố mẹ ly hôn, anh ở với mẹ. Bố sau đó xuất gia tu hành trong một ngôi chùa ở Đức. Thương mẹ một mình vất vả, bản thân thiếu thốn tình yêu của bố, chàng trai luôn cho rằng tất cả là lỗi của ông.

"Tôi chưa từng hỏi mẹ về bố bởi sợ mẹ buồn, tôi gặp bố vài lần trong chùa nhưng vẫn ấm ức không hiểu điều ông đang làm. Năm 2008, tôi hoàn toàn mất liên lạc khi ông sang Ấn Độ tu tập", chàng trai 35 tuổi nói.

Đến năm 2022, Thế Minh từ bỏ công việc, cuộc sống ổn định ở Đức quay về Việt Nam với mong muốn tìm lại gốc gác. Hai năm đầu, Minh sống ở TP.HCM, tự học tiếng Việt. Anh nói yêu nơi này bởi con người thân thiện, cảnh vật bình dị, khác xa so với cuộc sống cô đơn ở Đức. Đến đầu năm nay, anh chuyển về Hà Nội sống với mong muốn đi tìm thông tin của bố. Minh lấy hết can đảm tìm về nhà xưa, nơi có anh em ruột của bố đang sinh sống.

"Cháu chào mọi người, cháu là Minh đây", lời chào của Minh khiến cả nhà đều ngỡ ngàng nhưng rồi anh nhận lại được cái xoa đầu, lời hỏi han, bữa cơm ấm nóng từ nhà nội. Minh được cô, chú kể cho nghe về những năm tháng tuổi thơ khốn khó của bố khi lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em, chật vật sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn chục mét vuông. Anh cũng tự hào khi biết bố từng là một họa sĩ.

Thế Minh cúi đầu chào bố của mình là một nhà sư Ảnh: NVCC

Những câu chuyện về bố khiến anh như được xoa dịu những tủi hờn bấy lâu, thôi thúc anh chóng gặp bố để giải tỏa nỗi lòng. Ngày 8.6.2025, Minh bắt đầu chuyến bay từ Hà Nội tới Delhi (Ấn Độ) rồi nối chuyến đến Dharamshala, thị trấn nhỏ ở dãy Himalaya, bang Himachal Pradesh, nơi bố tu hành. Lịch dự kiến trong ngày sẽ gặp được bố nhưng chuyến nối tới Dharamshala liên tục báo lùi giờ bay.

"Đến 20 giờ đêm 9.6 vẫn chưa được bay, nghe theo chỉ dẫn của bố, tôi mua vé xe khách tại một khu phố người Tây Tạng, đi 11 tiếng xuyên đêm lên núi", chàng trai 35 tuổi nói trong suốt mấy ngày, anh gần như không ăn không ngủ, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội gặp bố.

Thấy bố mặc bộ áo tràng đến đón mình, ban đầu, Minh có chút rụt rè, ngại ngùng nói: "Con chào thầy". Sau đó, anh tặng bố dầu và vải toan (loại vải dùng để vẽ tranh, có thể căng lên khung gỗ) khi biết bố từng đam mê hội họa. Anh cũng chuẩn bị ít thuốc men, cháo gói bởi lo bố khi ốm đau ở vùng núi lại không có. Vị sư chắp tay cảm ơn rồi cùng Minh ngồi ở mỏm đá sau chùa, hướng mặt về chân núi để trò chuyện.

"Trước chuyến đi tôi có hàng ngàn câu hỏi vì sao muốn bố giải thích nhưng khi gặp ông, tôi lại muốn hiểu hơn về cuộc sống, về lý do bố sang Ấn tu tập, nghe bố giải thích về nghiệp, duyên, phước trong Phật giáo", chàng trai 35 tuổi nói.

"Đây là con trai của tôi"

Dù khác biệt về xưng hô, phải giữ khoảng cách thân mật nhưng Minh vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời nói, hành động của bố dành cho Minh. Sau cuộc trò chuyện, anh được bố đưa đi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, nghe ngài thuyết giảng về đạo Phật và ban phước lành.

Những ngày Thế Minh ở lại chùa cùng bố ở Ấn Độ

Hơn hai tuần ở chùa, Minh thuê xe máy cùng bố xuống thị trấn mua tủ lạnh, khi thấy nơi bố ở chưa có. Rồi anh được bố dẫn đi mua những vật phẩm Phật giáo và giới thiệu về văn hóa, cuộc sống ở vùng đất này. "Tôi như một đứa trẻ ở cạnh bố, tất cả đều lạ lẫm, liên tục hỏi ông suốt chuyến đi. Một phần vì tôi muốn nghe bố nói thật nhiều để lưu giữ kỷ niệm đáng giá này", Minh kể.

Chàng trai 35 tuổi nói xúc động hơn khi mỗi lần gặp mọi người, bố đều tự hào giới thiệu "This is my son" (Đây là con trai của tôi).

Thầy Hạnh Nhẫn dẫn Thế Minh gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma Ảnh: NVCC

Gặp lại con trai sau ngần ấy năm, thầy Hạnh Nhẫn, bố Minh nói thấy nhẹ lòng khi nhìn con trai trưởng thành, biết lắng nghe và có mong muốn hiểu hơn về ông. Thầy cũng trân quý khi nhận được họa cụ từ anh, thầy sẽ dùng để vẽ một bức tranh Thangka Mandala (một loại hình nghệ thuật tôn giáo đặc trưng của Nepal và Tây Tạng) để tặng Minh ngày gặp lại.



"Tôi biết con còn có những khúc mắc trong lòng chưa nói ra. Tôi cũng muốn giúp con tháo gỡ thông qua những câu chuyện về luật nhân quả, về Phật pháp", thầy Hạnh Nhẫn nói.

Ngày trở về Việt Nam, Minh bịn rịn chia tay bố. Anh nói bố không có ý định trở về Việt Nam. Ước nguyện lớn nhất của ông là được ẩn tu trọn đời tại Ấn Độ.

"Chuyến đi cho tôi nhiều cảm xúc khó tả, gặp bố nhưng không được xưng bố, là người thân nhưng phải giữ khoảng cách. Nhưng hơn hết, tôi đã hiểu hơn về lựa chọn của bố, tha thứ và biết ơn vì ông đang có cuộc sống bình an", Minh nói.