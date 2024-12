Nữ sinh lớp 7 trình báo công an khi nhặt được 20 triệu đồng

Ngày 19.12, Công an TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết đã thông báo rộng rãi ai là chủ sở hữu số tiền 20 triệu đồng đánh rơi gần Trung tâm thương mại Đông Nam Á (cũ) đến đơn vị để xác minh, nhận lại.

Em Nguyễn Đào Diệu Linh đến trình báo tại Công an TT.Lao Bảo ẢNH: THANH LỘC

Ngoài ra, Công an TT.Lao Bảo biểu dương tấm gương tốt không tham của rơi của em Nguyễn Đào Diệu Linh và nhóm bạn đã mang số tiền nhặt được đến trình báo kịp thời.

Trước đó, vào ngày 17.12, em Diệu Linh (12 tuổi, ngụ tại khóm Ka Tăng, TT.Lao Bảo, học sinh lớp 7D, Trường THCS Lao Bảo) đang trên đường đi học thì nhặt được số tiền 20 triệu đồng ở đường Trần Phú, cạnh Trung tâm thương mại Đông Nam Á (thuộc khóm Tây Chín, TT.Lao Bảo).

Biết là tài sản do người khác đánh rơi nên Linh và nhóm bạn đã đến Công an TT.Lao Bảo trình báo, mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng tìm được người đánh rơi trả lại. Công an TT.Lao Bảo đã làm thủ tục tiếp nhận, đồng thời thông báo ai là chủ sở hữu của tài sản trên đến để giải quyết.