Thời sự

Đà Nẵng: Cảnh sát băng rừng triệt vụ đánh bạc 'khủng', tạm giữ nhiều nghi phạm

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2025 11:25 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá vụ đánh bạc hàng trăm triệu đồng giữa rừng keo, tạm giữ 14 con bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tạm giữ 14 con bạc liên quan, thu giữ tổng số tiền hơn 192 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tổ chức truy quét, triệt phá sới bạc giữa rừng keo lá tràm

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, tụ điểm đánh bạc này do Đặng Hà Vũ (41 tuổi, trú thôn An Cường, xã Việt An, TP.Đà Nẵng) cầm đầu, tổ chức hoạt động tinh vi tại khu vực rừng keo tràm gần hồ An Tây (xã Việt An). Các con bạc được tập trung tại một điểm hẹn rồi trung chuyển vào sới, hoạt động hằng ngày từ 14 - 21 giờ, với 20 - 40 người tham gia, số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chiều 20.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an xã Việt An huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 mũi bí mật băng rừng, lội suối tiếp cận.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày (20.8), lực lượng công an ập vào bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt, lập biên bản tạm giữ tại chỗ 18 người, trong đó có 3 người làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhiều người bỏ chạy lên đồi núi lẩn trốn, song lực lượng công an kịp thời truy bắt, khống chế.

- Ảnh 2.

Nhiều con bạc bỏ chạy lên đồi núi nhưng bị lực lượng công an truy bắt ngay sau đó

ẢNH: Đ.X

Cơ quan điều tra xác định Vũ thu tiền xâu 200.000 đồng/người/giờ; thuê người làm nhiệm vụ cảnh giới, chở con bạc, trả công 300.000 đồng/ngày.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 8,6 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 184 triệu đồng trên người các con bạc.

- Ảnh 3.

14 nghi phạm liên quan bị tạm giữ để phục vụ điều tra

ẢNH: Đ.X

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 14 nghi phạm, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các nghi can bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.

đánh bạc triệt phá sới bạc con bạc Đà Nẵng
