Mạnh tay với tội phạm đường phố, Công an Đà Nẵng bắt tạm giam nhiều 'báo thủ'

Tối 28.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Ngô Phạm Văn Anh, Phạm Hoàng Anh Khoa, Trần Văn Huy và Hoàng Bảo Lộc (đều từ 16 đến 18 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng" ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, rạng sáng 22.8, nhóm người do Phạm Văn Anh cầm đầu gồm 16 thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn với tốc độ cao nhiều vòng quanh tuyến đường 2 Tháng 9 (P.Hòa Cường) để tìm người đánh nhau.

Khi đến đoạn trước công viên APEC, nhóm này đuổi đánh 3 thanh niên đi trên 2 xe máy. Một nạn nhân bị hành hung, phương tiện bị chém hỏng biển số trước khi nhóm côn đồ này bỏ đi.

Qua truy xét, lực lượng công an tạm giữ 2 xe mô tô, 1 cây kiếm là tang vật, đồng thời xác định 4 người cầm đầu có vai trò tổ chức, kích động.

Ngoài ra, công an đề xuất xử lý hành chính 3 người khác do chưa đủ 16 tuổi, tiếp tục xác minh những người liên quan.

Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi tụ tập gây rối, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự đô thị, để răn đe, phòng ngừa chung.

Công an TP.Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm đối với tội phạm đường phố ẢNH: Đ.X

Trước đó, theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường thêm 2 tổ công tác, nâng số lượng tổ công tác đặc biệt 911 lên 7 tổ nhằm tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn quyết tâm trấn áp, đẩy lùi tội phạm đường phố.

