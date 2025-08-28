Ông Nguyễn Thanh Nghị: Ba trụ cột giúp Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó có ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 gồm 3 sự kiện trọng điểm: Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025, Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 và Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025.

Đây là những lĩnh vực then chốt gắn liền với chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh giá Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025 chính là hạt nhân của tuần lễ, nơi quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước để thảo luận, tham vấn chính sách thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phân tích về 3 trụ cột giúp Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Nghị, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn mang tính chiến lược lâu dài, giúp hoàn thiện cấu trúc tăng trưởng quốc gia, bổ sung một cực phát triển mới bên cạnh các trung tâm truyền thống.

Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng sẽ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao, gắn với logistics, du lịch và công nghệ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số.

Song song với tài chính, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh blockchain và vi mạch bán dẫn là 2 công nghệ chiến lược. Blockchain tập trung vào 3 nhóm sản phẩm: tài sản số, tiền số, tài sản mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Công nghệ này sẽ góp phần phát triển tài chính số, nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí giao dịch và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, blockchain còn thuộc nhóm ngành được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù để hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế theo Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Đối với vi mạch bán dẫn, trọng tâm là nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa chip AI, chip IoT. Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 sẽ là diễn đàn chia sẻ xu hướng, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - sản xuất, đưa Việt Nam từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định vị thế công nghệ quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, sự kết hợp giữa tài chính - blockchain - bán dẫn thể hiện tầm nhìn chiến lược: Thể chế tài chính tiên tiến sẽ khơi thông nguồn vốn; blockchain tạo hạ tầng minh bạch; còn bán dẫn cung cấp năng lực lõi bảo đảm lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025 thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài tham dự ẢNH: HOÀNG SƠN

Ba trụ cột này khi được triển khai đồng bộ sẽ mở ra cơ hội để Đà Nẵng trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

Tân Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, việc tổ chức sự kiện ngay trước Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố xác lập mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, đô thị hiện đại, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng tin tưởng rằng, với sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới chuyên gia và sự ủng hộ của nhân dân, Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.