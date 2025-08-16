Việt Nam hướng tới vị thế tiên phong trong ứng dụng và phát triển blockchain

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM

Tại Ngày hội Công nghệ TP.HCM - CONVICTION 2025, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết Việt Nam đang hội tụ ba trụ cột then chốt để vươn lên dẫn đầu công nghệ Web3 ở Đông Nam Á: hợp pháp hóa dần tài sản số, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch gắn với triển khai thử nghiệm sandbox và ban hành chính sách khuyến khích thân thiện với nhà phát triển.

Ông Hòa đề cập đến 7 rào cản trong việc ứng dụng công nghệ mới bao gồm rào cản sử dụng, rào cản rủi ro, rào cản truyền thống, rào cản hình ảnh, chứng sợ công nghệ, cuối cùng là rào cản liên quan đến pháp lý.

"Hai năm trước, chưa có hội nghị nào như Conviction 2025. Khi đó, chúng ta nói nhiều về khung pháp lý, luật lệ và sự bất định. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể tiến xa hơn", ông Thanh Hòa chia sẻ tại sự kiện.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào tháng 10.2024 khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Quyết định 1236 phê duyệt Chiến lược Blockchain Quốc gia, lần đầu tiên tại Việt Nam. Chiến lược này đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về Blockchain vào năm 2030, với các chỉ tiêu cụ thể như xây dựng 20 thương hiệu Blockchain uy tín và thành lập các trung tâm thử nghiệm trên toàn quốc.

Tiếp theo là sự ra đời chiến lược quan trọng. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu dẫn đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các chương trình như Nghị quyết 57 về đổi mới và chuyển đổi số, Nghị quyết 59 về quốc tế hóa, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và Nghị quyết 68 về thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân.

Ngày 12.6.2025, Blockchain được công nhận là một trong 11 công nghệ chiến lược của Việt Nam. Hai ngày sau, ngày 14.6, Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội thông qua.

"Với những chính sách, quy định và khung pháp lý này, chúng ta đã chứng kiến những dấu hiệu tiến triển rõ rệt như Binance khởi động sáng kiến "Blockchain for Vietnam", Dragon Capital đề xuất dự án thử nghiệm quỹ ETF token hóa, và chương trình VeChain Talents thu hút hơn 300 đề xuất từ 220 đội nhóm. Điều này cho thấy chúng ta đã có vốn, sự tự tin và tập trung nhiều hơn vào thu hút nhân tài", ông Hòa chia sẻ.

Theo ông Hòa, việc sở hữu đủ ba trụ cột quan trọng này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn có thể có cơ hội dẫn dắt làn sóng ứng dụng Web3 trong khu vực. Sự kết hợp giữa chính sách pháp lý rõ ràng, không gian thử nghiệm linh hoạt và môi trường khuyến khích sáng tạo sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà phát triển yên tâm thử nghiệm, triển khai sản phẩm mới.