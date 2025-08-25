Ông Nguyễn Thanh Nghị nhậm chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều ngày 25.8, tại Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ: tân Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đánh giá ông Nguyễn Thanh Nghị là người có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Trưởng ban Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, nhận thức rõ ràng đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao và xin hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược thay ông Trần Lưu Quang, được phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tân Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: GIA HÂN

Trong sáng cùng ngày, Thành ủy TP.HCM cũng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nghị bắt đầu sự nghiệp với vị trí giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11.2011, ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đến tháng 2.2014, ông Nguyễn Thanh Nghị chuyển công tác về tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Tháng 10.2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đến tháng 10.2020, ông Nguyễn Thanh Nghị trở lại công tác ở Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 1.2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.