Đà Nẵng thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng, với sự tham gia của 17 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo tập đoàn, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Theo quyết định, GS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng; ông Richard Dean McClellan, Đại sứ toàn cầu của Terne Holdings, nguyên Giám đốc quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam, làm Phó chủ tịch. Hội đồng còn có sự góp mặt của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, cùng lãnh đạo các tập đoàn FPT, CMC, BKAV, SSI và các chuyên gia tài chính quốc tế.

TP.Đà Nẵng đặt nền móng hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước ẢNH: DANANG

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và kiến nghị cho lãnh đạo TP.Đà Nẵng trong việc xây dựng chiến lược, mô hình quản trị, cơ chế điều hành cũng như các chương trình xúc tiến đầu tư, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra còn tham gia góp ý xây dựng cơ sở pháp lý, quy hoạch phát triển gắn với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng.

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán thường xuyên của Sở Tài chính.

Việc thành lập Hội đồng Tư vấn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm quốc để TP.Đà Nẵng triển khai dự án Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, góp phần đưa thành phố trở thành đầu mối tài chính tầm khu vực.

Mới đây, phát biểu tại hội nghị triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, nhấn mạnh xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó có TP.Đà Nẵng, không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, khát vọng vươn mình mạnh mẽ của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, TP.Đà Nẵng đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai, kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia trong nước, quốc tế. Thành phố đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trước mắt là tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2 dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2025; quy hoạch gần 6,2 ha đất ven biển để phát triển trung tâm tài chính đạt chuẩn quốc tế và 11,6 ha cho trung tâm công nghệ tài chính.

TP.Đà Nẵng cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với 5 chương trình đào tạo tổng thể, nhiều khóa bồi dưỡng chuyên sâu trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia tài chính hàng đầu từ châu Âu, Mỹ, Singapore, Dubai về làm việc tại Trung tâm.

Về xúc tiến đầu tư, ngoài 6 biên bản ghi nhớ đã ký, thành phố đang đàm phán hợp tác với 16 đối tác chiến lược quốc tế, đồng thời chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025 gắn kết với các sự kiện quốc tế về vi mạch bán dẫn, blockchain nhằm khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm hội tụ xu hướng tài chính số, công nghệ tài chính toàn cầu.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng khẳng định, TP.Đà Nẵng cam kết huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các Bộ, ngành để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng sớm đi vào hoạt động, trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng tài chính quốc tế.

TP.Đà Nẵng kỳ vọng trở thành điểm đến tài chính tầm khu vực trong tương lai ẢNH: DANANG

Bộ Tài chính cũng vừa công bố dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Dự thảo đề xuất nhiều cơ chế vượt trội nhằm khắc phục những vướng mắc hiện nay, tạo “lối đi riêng” để thu hút dòng vốn quốc tế. Theo đó, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ là nơi tập trung các dịch vụ tài chính cao cấp, thí điểm thị trường mới như sản phẩm phái sinh, tín chỉ carbon, fintech… đồng thời có cơ quan giám sát chuyên trách để thống nhất quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.



