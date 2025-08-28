Đà Nẵng: 'Đột kích' pub E.D phát hiện nhiều sai phạm, có khách dùng ma túy

Ngày 28.8, Công an P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc tại quán pub E.D. (đường Hùng Vương) sau khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều sai phạm.

Công an P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đột kích quán pub E.D, phát hiện nhiều sai phạm ẢNH: Đ.X

Trước đó, rạng sáng 23.8, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an P.Hải Châu tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở này. Qua kiểm tra nhanh toàn bộ khách và nhân viên, lực lượng chức năng phát hiện 2 người dương tính với chất ma túy.

Khám xét kho chứa, công an thu giữ hàng chục chai rượu ngoại, hơn 350 bình khí cười (N 2 O) cùng nhiều dụng cụ shisha, bóng cười… Tuy nhiên, phần lớn số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; trong đó có mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh.

Công an thu giữ hàng trăm bình khí cường, hàng hóa không có nguồn gốc ẢNH: Đ.X

Hiện Công an P.Hải Châu đang phối hợp các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.