TP.HCM: Phường Phú Định đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn ma túy

Sáng 22.8, Đảng bộ phường Phú Định, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: DƯƠNG TRANG

Phường Phú Định được hình thành trên cơ sở sáp nhập, sắp xếp lại từ phường Xóm Củi (bao gồm phường: 11, 12, 13), phường 14, phường 15 và một phần phường 16 - quận 8 cũ. Phường Phú Định có diện tích tự nhiên khoảng 5,85 km2, quy mô dân số 150.389 người.

Phường Phú Định có hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ phong phú, gồm các trục đường lớn như: đường Tùng Thiện Vương, đường Bình Đông, đường Nguyễn Duy, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Phú Định...

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định gồm 33 ủy viên ra mắt. Trong đó, ông Phạm Ngọc Muôn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, 2 Phó bí thư Đảng ủy phường là ông: Trần Thanh Hà, Bùi Trung Trực.

Ông Phạm Ngọc Muôn, sinh năm 1975, quê quán ở TP.HCM; trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân xây dựng Đảng chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ phường Phú Định, ông Muôn giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy quận 8 (cũ).

Tập trung phát triển hạ tầng, chuyển đổi số

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, cơ sở hạ tầng của phường Phú Định được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo đô thị được cải thiện, nhiều dự án, công trình được triển khai. Nổi bật là các dự án như nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi, góp phần chỉnh trang cảnh quan và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy phường Phú Định, TP.HCM ẢNH: DƯƠNG TRANG

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy phường Phú Định, cho biết toàn hệ thống chính trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình đã được vun đắp qua nhiều thời kỳ; phát huy tối đa những thuận lợi trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được.

Đồng thời, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, tận dụng tốt mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn ma túy, tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; xây dựng phường Phú Định phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với địa phương, khát vọng phát triển, cùng với TP.HCM và cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua thách thức, khó khăn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và người dân phường Phú Định trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong đó, ông Dương Anh Đức đặc biệt đánh giá cao kết quả phường đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo vào tháng 8.2024, sớm hơn một năm so với chỉ tiêu đề ra.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại đại hội ẢNH: DƯƠNG TRANG

"Bên cạnh những kết quả đạt được, phường cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Tôi đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo hệ thống chính trị phường vượt qua những thách thức, khó khăn; tận dụng phát huy những lợi thế và điều kiện thuận lợi để tập trung triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Đảng bộ phường Phú Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế; tiếp tục quan tâm đầu tư công tác chỉnh trang và phát triển đô thị văn minh, hiện đại; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu trở thành địa bàn trong sạch, không có tội phạm ma túy vào năm 2030.

Trụ sở một số cơ quan phường Phú Định, TP.HCM -Đảng ủy phường Phú Định: số 450 Phú Định, phường Phú Định (trụ sở UBND phường 16 cũ). -HĐND - UBND phường Phú Định: 184 Lưu Hữu Phước, phường Phú Định. -Công an phường Phú Định, trụ sở chính: số 6B Phú Định, phường Phú Định; trụ sở 2: 184 Lưu Hữu Phước, phường Phú Định.







