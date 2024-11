Công ty cổ phần Đầu tư - phát triển đô thị Ân Phú: Định hình đô thị, định vị an sinh

Ông Phan Tá Sinh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - phát triển đô thị Ân Phú, chia sẻ khu đô thị Ân Phú, triển khai tại P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là dự án đấu thầu thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của địa phương vào vùng quy hoạch phát triển đô thị phía bắc đường vành đai phía tây Buôn Ma Thuột. Dự án có diện tích 19,5 ha, do tỉnh Đắk Lắk giao doanh nghiệp làm chủ đầu tư, có vai trò tiên phong hình thành cụm các đô thị mới tại địa bàn, tạo điều kiện sinh kế, an cư cho người dân sở tại, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị xã hội, đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững của địa phương với tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, dự án có vị trí đặc biệt thuận lợi ở lõi trung tâm vùng đô thị, quy hoạch vệt hành chính mới, liền kề các dự án đô thị khác và các nút giao thông liên lạc, logistics trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh Khu đô thị Ân Phú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Ảnh: Nguyên Đức

Với tinh thần hành động của một doanh nghiệp "đầu tư thật, dự án thật", từ năm 2018, Công ty Ân Phú đã triển khai dự án, xác định sau khi hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội, đảm bảo các cơ sở pháp lý mới bắt đầu thương mại hóa. Đến nay, đây là dự án đô thị đầu tiên trong vùng quy hoạch đã hoàn chỉnh các hạng mục công trình thiết kế, gồm các khối nhà phố thương mại liên kế, nhà ở xã hội và đất nền để người dân tự xây dựng nhà ở. Đặc biệt, dự án ưu tiên phát triển 9 khối nhà ở xã hội, với 330 căn nhà ở chung cư, là dự án nhà ở đầu tiên hoàn thành triển khai trong kế hoạch vận động xây dựng nhà ở cho người lao động tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

"Chúng tôi định vị ở dự án này tầm nhìn và giá trị thật của một đô thị được định hình rõ ràng, hiện đại, mang lại điều kiện an cư, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho các chủ sở hữu nhà và đất ở, từ người lao động đến các doanh nghiệp đầu tư làm ăn tại địa bàn", ông Phan Tá Sinh nhấn mạnh.

Trong hướng phát triển của Công ty CP Đầu tư - phát triển đô thị Ân Phú, các dự án đô thị của doanh nghiệp này sẽ dần hình thành ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận…, kỳ vọng tạo một hệ sinh thái an sinh cho cộng đồng dân cư, hướng đến những tiêu chí bảo vệ môi trường bền vững, xây dựng cuộc sống tiện nghi và pháp lý dân sinh vững chắc. Nhiều ý tưởng đột phá về tương lai đô thị đang được doanh nghiệp ấp ủ, tiến hành từng bước, hứa hẹn góp phần mang lại một sức sống mạnh mẽ cho các đô thị Việt Nam.