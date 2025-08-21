Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

2 anh em ca sĩ Chi Dân rủ rê bạn sử dụng ma túy thế nào?

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
21/08/2025 17:11 GMT+7

Ca sĩ Chi Dân cùng anh trai 44 tuổi rủ rê nhóm bạn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong cuộc nhậu thâu đêm.

Ngày 21.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, anh trai Chi Dân) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

2 anh em ca sĩ Chi Dân rủ rê bạn sử dụng ma túy thế nào?- Ảnh 1.

Ca sĩ Chi Dân thời điểm bị Công an TP.HCM bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan đến vụ án, Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi), cùng 29 người khác bị cáo buộc tội mua bán, tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, khuya 6.11.2024, Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh cũ) kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn, phát hiện nhóm Tuyến và Võ Văn Nhật (33 tuổi) có 298 gram ma túy. Nhóm này khai mua ma túy từ nhiều nguồn rồi rao bán lại kiếm lời.

Lần theo dòng chảy ma túy, công an ập vào căn nhà ở đường số 10 (quận Bình Tân cũ), phát hiện nhiều người đang sử dụng ma túy.

Ngày 8.11.2024, mở rộng điều tra, cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ), phát hiện Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) dương tính ma túy. Triều khai đã sử dụng ma túy với ca sĩ Chi Dân và nhóm bạn.

Từ lời lời khai của Triều, công an đấu tranh, chứng minh rạng sáng 4.11.2024, nam ca sĩ cùng anh trai đến nhà của Triều trên đường Cộng Hòa cùng với 4 người khác nhậu. Khi cả nhóm say, Chi Dân cùng anh trai rủ mọi người mua ma túy sử dụng.

Một người trong nhóm dùng Telegram để đặt mua gói Ketamine, 3 viên thuốc lắc. Nguyễn Trung Tín chuẩn bị ma túy trên đĩa thủy tinh, dùng thẻ ngân hàng bằm nhuyễn, rồi kẻ thành các đường để mọi người cùng sử dụng.

Kết quả điều tra xác định, đến hơn 5 giờ sáng, ca sĩ Chi Dân rủ nhóm bạn dùng thêm ma túy nước vui. Ca sĩ Chi Dân sau khi nhận 2 gói nước vui hiệu Ferrari do xe ôm công nghệ giao đến đã hòa chung vào nước ngọt uống.

Đến 9 giờ sáng, cả nhóm lại thống nhất mua thêm nửa hộp Ketamine để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, một người trong nhóm nghỉ chơi để đi làm. Chi Dân đã hít số ma túy này, phần còn lại Tín mang về và vứt trên đường.

Cơ quan điều tra xác định, Chi Dân cùng anh trai đã có hành vi rủ rê, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chi Dân, An Tây nói lời xin lỗi: Thấy hổ thẹn, mất hết sự nghiệp

