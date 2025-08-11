Đồng Nai: CSGT phát hiện 3 người lái xe dương tính ma túy

Sáng 11.8, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (phụ trách tuyến quốc lộ 14) cho biết vừa phát hiện xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy khi trong cơ thể vừa có nồng độ cồn vừa dương tính với chất ma túy.

Vi Văn P. bị phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm khi tham gia giao thông ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Chiều tối 10.8, trong quá trình tuần tra kiểm soát vi phạm giao thông trên quốc lộ 14, đoạn qua P.Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (thuộc TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), lực lượng CSGT tuyến quốc lộ 14 đã phát hiện Vi Văn P. (24 tuổi, ở xã Nha Bích, Đồng Nai) điều khiển xe máy BS 93G1 - 176.93 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện P. không có chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe; vi phạm nồng độ cồn với mức 0,077 mg/l khí thở. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện P. dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, bàn giao người và phương tiện vi phạm cho Công an P.Chơn Thành xử lý theo quy định.

N.Q.T bị phát hiện dương tính với chất ma túy khi đang lái xe tải trên quốc lộ 13 ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 ngày 10.8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (phụ trách tuyến quốc lộ 13) phát hiện N.Q.T (26 tuổi, ở Đồng Nai) dương tính với chất ma túy khi điều khiển ô tô BS 93C - 154.xx trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai (thuộc TT.Tân Khai, H.Tân Khai, tỉnh Bình Phước cũ).

Ngoài ra, N.Q.T. cũng không có giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao N.Q.T. cùng phương tiện cho Công an xã Tân Khai tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Q.T là trường hợp thứ 3 dương tính với chất ma túy bị Đội CSGT đường bộ số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, xử lý chỉ trong khoảng 1 tuần vừa qua.