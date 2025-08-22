Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phú Quốc: Triệt phá nhiều vụ sử dụng, vận chuyển ma túy trái phép

Trần Ngọc
Trần Ngọc
22/08/2025 18:34 GMT+7

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đã triệt phá nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép ở đặc khu Phú Quốc. Hàng chục người có liên quan đang bị điều tra, xử lý.

Chiều 22.8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh vừa phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc triệt phá nhiều vụ vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phú Quốc: Triệt phá nhiều vụ sử dụng, vận chuyển ma túy trái phép - Ảnh 1.

Có 23 người trong cơ sở karaoke ở khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, dương tính với chất ma túy, bị công an đưa về trụ sở để điều tra, xử lý

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày (22.8), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 30 người trong 4 phòng có biểu hiện sử dụng chất ma túy trái phép cùng nhiều tang vật có liên. Qua kiểm tra nhanh có 23 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 9 người là nhân viên của cơ sở karaoke.

Công an thu giữ tại hiện trường 11 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng và 31 viên nén màu đỏ (nghi là chất ma túy), 4 bình khí và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Phú Quốc: Triệt phá nhiều vụ sử dụng, vận chuyển ma túy trái phép - Ảnh 2.

Số tang vật liên quan đến vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke bị công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng công an đã đưa những người có liên quan và mời chủ cơ sở karaoke đến trụ sở để làm rõ.

Trước đó, ngày 20.8, trên đường từ khu phố Suối Lớn đến khu phố Tổ 3, thuộc đặc khu Phú Quốc, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện 2 người đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng phương tiện kiểm tra.

Phú Quốc: Triệt phá nhiều vụ sử dụng, vận chuyển ma túy trái phép - Ảnh 3.

Công an bắt quả tang K.N.P.H và H.V.H vận chuyển ma túy ở đặc khu Phú Quốc vào ngày 20.8

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, công an thu giữ trên tay K.N.P.H (50 tuổi, xã Định Hòa, An Giang) 1 túi ni lông, bên trong có 3 bịch tinh thể nghi là ma túy và 1 cân tiểu ly. Người điều khiển xe là H.V.H (38 tuổi, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang).

Kiểm tra tại phòng trọ của 2 người này tại khu phố 7 An Thới, công an thu giữ thêm 13 bịch ni lông chứa nhiều tinh thể nghi chất ma túy.

Phú Quốc: Triệt phá nhiều vụ sử dụng, vận chuyển ma túy trái phép - Ảnh 4.

Số ma túy Công an tỉnh An Giang thu giữ của K.N.P.H và H.V.H

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, K.N.P.H khai nhận tang vật nêu trên là ma túy đá. K.N.P.H cùng H.V.H trên đường mang đi bán thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an tỉnh An Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ hình sự K.N.P.H và H.V.H cùng toàn bộ tang vật liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


