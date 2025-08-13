Xem xét kỷ luật lãnh đạo nếu để địa bàn, đơn vị phức tạp về ma túy

Nhiều cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về ma túy

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có văn bản gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Tại văn bản này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, nhất là việc ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn cung, nguồn cầu ma túy.

Cạnh đó, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao; công tác cai nghiện còn khó khăn, hệ thống cơ sở cai nghiện trên toàn quốc mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, toàn diện, sự vào cuộc chưa thật sự quyết liệt. Ma túy nếu không được ngăn chặn hiệu quả sẽ làm suy giảm chất lượng giống nòi, nguồn lao động của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đặc biệt, qua đấu tranh các chuyên án, vụ án thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người thân của cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Xem xét kỷ luật người đứng đầu nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc 4 nội dung chính.

Trong đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chặt với Bộ Công an trong quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.

Chỉ đạo phối hợp lực lượng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực điều trị, không để hình thành điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy… và mở rộng các cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan T.Ư thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại kết luận số 132-KL/TW: "Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý" và chỉ đạo "tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại cơ quan, tổ chức từ T.Ư đến cơ sở".

Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, có cách làm sáng tạo, đột phá, đạt được chuyển biến rõ rệt trong "giảm cầu", "giảm cung" ma túy.

Trong văn bản, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo có hình thức khen thưởng, nhắc nhở, chấn chỉnh trong công tác này.