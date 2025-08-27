Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chính thức ‘kích hoạt’ Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại vị trí số 5

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/08/2025 18:51 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa 'kích hoạt' cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Chiều 27.8, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng; tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khối tháp 1, 2 nhà vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong số 3 dự án được khởi công, khởi động, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa "kích hoạt" cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Chính thức ‘kích hoạt’ Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại vị trí số 5- Ảnh 1.

Phối cảnh minh họa dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng

ẢNH: S.X

Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, 2 dự án thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt trong khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

"Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ sát sao, để nhà đầu tư có được những điều kiện tốt nhất, kiến tạo những biểu tượng du lịch mới, những "đòn bẩy" mạnh mẽ để đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng hàng đầu cả nước", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Chính thức ‘kích hoạt’ Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại vị trí số 5- Ảnh 2.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng chính thức được kích hoạt tại vị trí số 5

ẢNH: HOÀNG SƠN

Với việc khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí 5, Tập đoàn Sun Group trở thành doanh nghiệp tiên phong khởi động hạng mục đầu tiên của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án sẽ tạo tiền đề về cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển đa lĩnh vực hình thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Từ đó, đặt nền móng hình thành khu thương mại tự do quy mô đầu tiên của Việt Nam.

Chính thức ‘kích hoạt’ Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại vị trí số 5- Ảnh 3.

Phối cảnh thiết kế tổ hợp cụm công trình khách sạn, nghỉ dưỡng thuộc khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà

ẢNH: S.X

Riêng 2 hạng mục quan trọng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ (tuyến cáp treo số 9 và tổ hợp cụm các công trình khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn nghệ thuật có quy mô 52.000 tỉ đồng) được xem là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phong phú mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Đà Nẵng.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại vị trí 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng do có tổng vốn đầu tư hơn 808 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Tin liên quan

Điều chỉnh quy hoạch tại 7 vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch tại 7 vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

UBND TP.Đà Nẵng vừa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để thành lập 7 vị trí Khu thương mại tự do TP.Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

Khu thương mại tự do Đà Nẵng Tập đoàn Sun Group UBND TP. Đà Nẵng du lịch sinh thái Bà Nà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận