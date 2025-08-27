Chính thức ‘kích hoạt’ Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại vị trí số 5

Chiều 27.8, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng; tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khối tháp 1, 2 nhà vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong số 3 dự án được khởi công, khởi động, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa "kích hoạt" cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phối cảnh minh họa dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng ẢNH: S.X

Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, 2 dự án thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt trong khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

"Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ sát sao, để nhà đầu tư có được những điều kiện tốt nhất, kiến tạo những biểu tượng du lịch mới, những "đòn bẩy" mạnh mẽ để đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng hàng đầu cả nước", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng chính thức được kích hoạt tại vị trí số 5 ẢNH: HOÀNG SƠN

Với việc khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí 5, Tập đoàn Sun Group trở thành doanh nghiệp tiên phong khởi động hạng mục đầu tiên của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án sẽ tạo tiền đề về cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển đa lĩnh vực hình thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Từ đó, đặt nền móng hình thành khu thương mại tự do quy mô đầu tiên của Việt Nam.

Phối cảnh thiết kế tổ hợp cụm công trình khách sạn, nghỉ dưỡng thuộc khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà ẢNH: S.X

Riêng 2 hạng mục quan trọng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ (tuyến cáp treo số 9 và tổ hợp cụm các công trình khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn nghệ thuật có quy mô 52.000 tỉ đồng) được xem là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phong phú mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Đà Nẵng.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại vị trí 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng do có tổng vốn đầu tư hơn 808 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.