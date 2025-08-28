Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đà Nẵng: Khởi tố, tạm giam nữ nhân viên tham ô gần 245 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/08/2025 18:29 GMT+7

Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Duyên về hành vi tham ô gần 245 triệu đồng.

Ngày 28.8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên (29 tuổi, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Thương mại T.N (đóng tại P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, năm 2023, Duyên được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty T.N và được giao quản lý tiền khách hàng đã thanh toán. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong quản lý, nữ nhân viên này đã không nộp tiền về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân với tổng số tiền gần 245 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định hành vi của Duyên đã gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của tập thể.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.

Đà Nẵng: 'Đột kích' pub E.D phát hiện nhiều sai phạm, có khách dùng ma túy

Đà Nẵng: 'Đột kích' pub E.D phát hiện nhiều sai phạm, có khách dùng ma túy

Công an P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) kiểm tra pub E.D, phát hiện khách dương tính ma túy và thu giữ hàng trăm bình khí cười cùng rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Tham ô Tham Ô Tài Sản Đà Nẵng Công An Đà Nẵng
