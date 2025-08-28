THACO khởi công khu công nghiệp cơ khí ô tô gần 8.000 tỉ đồng

Sáng 28.8, tại TP.Đà Nẵng THACO tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 ha, với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng (trong đó 1.433 tỉ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở).

Dự án được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các lãnh đạo TP.Đà Nẵng bấm nút khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hạng mục đầu tư trọng điểm bao gồm, các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới, như sản xuất các board mạch điện tử, linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống cảm biến, giám sát; thiết bị truyền thông và điện tử chuyên dụng cho các thiết bị tự động hóa.

Ngoài ra, các nhà máy chế tạo và lắp ráp các thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa như robot; thiết bị tự hành AGV, AMR; thiết bị in 3D, thiết bị CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái, trạm sạc nhanh cho xe điện, thiết bị điều khiển cho tàu cao tốc, tàu đô thị và nhiều thiết bị công nghiệp, dân dụng khác.

Toàn bộ hoạt động tại trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu vật liệu - gia công chế tạo, sản xuất, lắp ráp - kiểm định chất lượng đến đóng gói, vận chuyển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng...

Khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó tổng giám đốc THACO, cho hay với tầm nhìn chiến lược từ hơn 20 năm trước, THACO đã xây dựng được nền tảng vững chắc trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, hình thành khu công nghiệp chuyên ngành sản xuất tập trung, quy mô lớn, mang tầm khu vực.

Trong giai đoạn phát triển mới, THACO tiếp tục đầu tư, hình thành trung tâm sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô mang tầm khu vực; đồng thời mở rộng trung tâm sản xuất máy móc thiết bị và gia công cơ khí.

Đặc biệt, với ngành công nghiệp đường sắt - lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên đầu tư, phát triển, THACO xác định đây là cơ hội để đóng góp vào hạ tầng giao thông quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định, việc khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng là bước tiến mới trong chiến lược phát triển, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của THACO thông qua đầu tư công nghệ theo chiều sâu.

"Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của THACO mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", ông Tuệ khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, Khu kinh tế mở Chu Lai đã khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ - logistics của khu vực với tổ hợp THACO Chu Lai là hạt nhân.

Khu công nghiệp Chu Lai có vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm TP.Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (cũ), là cửa ngõ ra Biển Đông, có cảng biển, sân bay Chu Lai, quốc lộ - đường cao tốc, đường sắt, đường sắt tốc độ cao; đây là nền tảng để khu công nghiệp mở rộng nhanh chóng thu hút dự án mới, mở rộng sản xuất, khẳng định thương hiệu trung tâm công nghiệp cơ khí - ô tô của miền Trung và cả nước. Dự án được triển khai phù hợp định hướng phát triển công nghiệp chuyên ngành của thành phố.

Để dự án đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả, ông Phan Thái Bình đề nghị chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, hoàn thiện thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; tổ chức thi công an toàn, bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai; hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định...