Gia Lai: Ký kết hợp tác phát triển bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Ngày 21.8, Sở KH-CN tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TORmem trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thỏa thuận, TORmem sẽ hỗ trợ Gia Lai thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi xướng các sáng kiến mang tính đột phá như xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale), triển khai thử nghiệm (PoC) cho khối lượng công việc AI, phát triển nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng công nghiệp công nghệ thông tin, trọng tâm là ngành bán dẫn.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở KH-CN tỉnh Gia Lai với Công ty TORmem trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Doanh nghiệp này cũng sẽ kết nối Gia Lai với các chuyên gia, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Mỹ và nhiều quốc gia phát triển; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật về AI và thiết kế bán dẫn.

Trước mắt, TORmem sẽ tư vấn đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn tại Trường ĐH Quy Nhơn, hướng tới phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, bán dẫn và nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở sản xuất, trung tâm R&D ngay tại Gia Lai.

Sở KH-CN tỉnh Gia Lai cũng sẽ làm đầu mối của tỉnh trong phối hợp với Công ty TORmem hoặc các đối tác của công ty này để triển khai, cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

TORmem ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cũng trong khuôn khổ chương trình, TORmem ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn.

Ông Nguyễn An Thạo, đại diện TORmem, cho biết doanh nghiệp mong muốn hợp tác lâu dài với Gia Lai trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn và AI.

Ông Nguyễn An Thạo, đại diện Công ty TORmem phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao của khu vực. Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án về bán dẫn, AI, công nghệ số và dữ liệu lớn; đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Tuấn kỳ vọng TORmem sẽ phối hợp cùng Trường ĐH Quy Nhơn triển khai các chương trình đào tạo về bán dẫn, AI, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo định hướng đến năm 2030, Gia Lai sẽ triển khai 4 đề án trọng tâm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, AI; bảo đảm an toàn - an ninh mạng; đào tạo nhân lực và phát triển giáo dục STEM; xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung. Hợp tác với TORmem được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội để Gia Lai từng bước tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn, AI và khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ cao trong khu vực.