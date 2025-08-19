Nghệ thuật điêu khắc kể chuyện đất và người Gia Lai

Cụm tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai" được hình thành từ Trại sáng tác điêu khắc cùng tên, thu hút 34 nhà điêu khắc trong cả nước tham gia với 54 bản phác thảo. Từ đó, 14 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn trưng bày công khai, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Những tác phẩm điêu khắc đến từ nhiều vùng miền mang theo phong cách sáng tạo khác nhau, nhưng đều thấm đẫm hơi thở Tây nguyên. Các khối đá, khối gỗ được thổi hồn nghệ thuật, đặt giữa không gian thoáng đãng của khu đô thị, trở thành cầu nối để thiên nhiên và nghệ thuật trò chuyện cùng nhau.

Tác phẩm "Mặt trời trên lưng mẹ" của điêu khắc gia Đoàn Xuân Hùng (Khánh Hòa) ẢNH: TRẦN HIẾU

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận định: "Đây là món quà đặc sắc mà các nhà điêu khắc gửi tặng cao nguyên Gia Lai. Mỗi tác phẩm là sự kết tinh của sáng tạo nghệ thuật và tình yêu sâu nặng với mảnh đất đậm đà bản sắc văn hóa này".

Tác phẩm "Bóng cây Kơ nia" của điêu khắc gia Nguyễn Văn Huy ẢNH: TRẦN HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: "Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ điêu khắc, những người đã dành trọn tâm huyết, tài năng và tình cảm để sáng tạo nên các tác phẩm vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng hồn cốt địa phương. Đặc biệt, nhiều tác giả từ các tỉnh, thành xa xôi vẫn đến với Gia Lai, chứng tỏ tình yêu nghệ thuật luôn gắn liền với tình yêu con người và vùng đất này".

Ông Quế cho biết, sự kiện điêu khắc tại suối Hội Phú mới chỉ là khởi đầu. Tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động nghệ thuật công cộng, cải tạo và làm mới không gian đô thị, để mỗi góc phố, công viên, quảng trường trở thành điểm hẹn văn hóa.

"Cùng với việc trân trọng, gìn giữ các tác phẩm tại suối Hội Phú, Gia Lai sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội, mời gọi thêm nhiều nghệ sĩ tài năng, để Gia Lai trở thành điểm đến nghệ thuật độc đáo của khu vực và cả nước", ông Quế phát biểu.

Tác phẩm "Thượng nguồn" của điêu khắc gia Phan Thanh Tú ẢNH: TRẦN HIẾU

Tác phẩm "Huyền sử Tây nguyên" của nhà điêu khắc Nguyễn Thế Trường ẢNH: TRẦN HIẾU

Cụm tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai" không chỉ tôn vinh tài năng nghệ sĩ, mà còn khẳng định sức sống của văn hóa Tây nguyên trong nhịp phát triển mới.