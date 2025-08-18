Trường hè trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam: Cơ hội cho giới trẻ

Sáng 18.8, Trường hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo (AI) và tính toán lượng tử khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai), quy tụ gần 50 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chương trình do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm ICISE tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện học thuật quốc tế này được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ yêu khoa học.

Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia Trường hè Việt Nam về Trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử tại ICISE ẢNH: ICISE

Trường hè này có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới như GS Claude Fabre (ĐH Sorbonne, Pháp), GS Kiều Tiến Dũng (ĐH Công nghệ Swinburne, Úc), PGS-TS Rahul Maitra (Viện Công nghệ Ấn Độ Bombay), PGS-TS Lê Bin Hô (ĐH Tohoku, Nhật Bản)… Đặc biệt, chương trình còn ghi dấu sự hiện diện của ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác khoa học và giáo dục đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Vì sao trí tuệ nhân tạo quan trọng với giới trẻ?

Trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử đang trở thành trụ cột của kỷ nguyên công nghệ mới, tác động mạnh mẽ đến y tế, tài chính, khoa học vật liệu, logistics… Trong hai thập kỷ qua, từ nghiên cứu thuốc, mật mã học đến truyền thông lượng tử, thế giới đã chứng kiến nhiều thành tựu mang tính cách mạng.

Với học sinh, sinh viên, việc tiếp cận các nền tảng công nghệ này không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp, mà còn rèn luyện tư duy phản biện, óc sáng tạo, là hành trang không thể thiếu trong kỷ nguyên số. Trường hè Việt Nam trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử chính là nơi nuôi dưỡng khát vọng đó.

Các sinh viên Việt Nam tham gia Trường hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử ẢNH: ICISE

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp giữa lý thuyết chuyên sâu và thực hành sáng tạo. Học viên được nghe giảng trực tiếp từ các giáo sư quốc tế, tham gia thảo luận, làm việc nhóm, thuyết trình kết quả nghiên cứu và tranh luận học thuật.

Các chủ đề trải rộng từ cơ học lượng tử, qubit, cổng lượng tử, công nghệ lượng tử với bẫy ion và photon… đến những lĩnh vực AI hiện đại như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), AI tạo sinh (Generative AI), tác tử AI (Agentic AI). Học viên còn được thực hành trên các nền tảng Qaptiva, OpenVQE, biến kiến thức thành ứng dụng thực tiễn.

Cầu nối tri thức quốc tế

Theo ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của Trường hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử là trở thành "cầu nối tri thức", nơi các nhà khoa học và trí thức trẻ cùng chia sẻ kinh nghiệm, khơi gợi ý tưởng và mở ra hướng nghiên cứu mới.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: "Trường hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử không chỉ là cơ hội học tập mà còn là diễn đàn để các bạn trẻ trực tiếp trao đổi với chuyên gia, nuôi dưỡng cảm hứng nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế".

Theo ông Denis Fourmeau, qua các hội nghị vật lý lượng tử, hội nghị vũ trụ học, hội nghị vật lý neutrino, ICISE đang tiếp cận với cùng một năng lượng đáng ngưỡng mộ cả hai miền rộng lớn: cái vô cùng nhỏ và cái vô cùng lớn. Ở đây đang được thảo luận những câu hỏi cơ bản nhất cho sự hiểu biết về vũ trụ của chúng ta. Những lĩnh vực khoa học này vốn dĩ là những lĩnh vực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế, và chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng đối tác, chia sẻ và niềm tin.

Ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác khoa học và giáo dục đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: ICISE

Ông Denis Fourmeau cũng nhấn mạnh, khoa học chính là nền tảng của hòa bình, bởi chỉ có hợp tác, chia sẻ và niềm tin mới giúp nhân loại cùng tiến về phía trước. "ICISE không chỉ là nơi tổ chức hội nghị mà còn là không gian của tình bạn, cởi mở và sáng tạo. Đây là công cụ không thể thay thế cho hợp tác khoa học giữa Pháp và Việt Nam", ông nói.