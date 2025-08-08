Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế

Tuệ Nguyễn

08/08/2025 20:20 GMT+7

100% học sinh Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, trong đó có tới 3 huy chương vàng.

Bộ GD-ĐT vừa thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo đó, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế - Ảnh 1.

Đoàn IOAI Việt Nam 2025 (từ trái sang phải): Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phú Nhân, Bùi Đàm Quân, Bùi Quang Nguyên, Nguyễn Viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn

ẢNH: MOET

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm: 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích.

Cụ thể, huy chương vàng thuộc về các em: Nguyễn Viết Trung Nhân, lớp 10 và Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội;  Nguyễn Phú Nhân, lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng. 

Huy chương bạc được trao cho Nguyễn Nhật Minh, lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. 

3 huy chương đồng thuộc về các học sinh:  Nguyễn Khắc Trung Kiên và Bùi Đàm Quân đều là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Hoàng Công Bảo Long, lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng.

Em Bùi Quang Nguyên, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội giành giải khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm, xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi IOAI 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. 

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 - 8.8, với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia kỳ thi lần này.


