Trường đại học Quy Nhơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đây là hoạt động để Trường đại học Quy Nhơn biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phổ biến và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại Trường Đại học Quy Nhơn THANH QUÂN

Để bảo vệ an ninh trật tự, Trường đại học Quy Nhơn thường xuyên giáo dục sinh viên về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…

Hàng năm, trường còn ban hành các các kế hoạch về bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự; kế hoạch sinh hoạt công dân đầu khóa; các văn bản phân công trực các ngày lễ, tết.

Trường đại học Quy Nhơn cũng thường xuyên kiểm tra công tác an ninh trật tự trong toàn trường. Phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn trong quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú.

Thông qua các website, các trang mạng xã hội, các tổ chức Đoàn, Hội…, Trường đại học Quy Nhơn luôn tuyên truyền, giáo dục tốt việc chấp hành pháp luật cho viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường.