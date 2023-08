Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Bình Phước

Sáng 10.8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) H.Bù Đăng (Bình Phước) đã tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023" tại xã Đoàn Kết. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường về dự ngày hội.



Xã Đoàn Kết (H.Bù Đăng) có gần 1.700 hộ với khoảng 6.500 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Đây là địa phương có nhiều dân tộc anh em sinh sống và lập nghiệp (chiếm trên 38%), có 4 tôn giáo cùng hoạt động và phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bức tranh Bác Hồ cho xã Đoàn Kết HOÀNG GIÁP

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Đoàn Kết trong thời gian qua phát huy hiệu quả như xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo; phòng, chống tội phạm hiệu quả như camera an ninh, khu dân cư chấp hành tốt pháp luật… góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động thường niên, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, trật tự an toàn xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội HOÀNG GIÁP

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, Bình Phước có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh khi đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 258 km, là cửa ngõ, cầu nối của vùng Đông Nam bộ với Tây nguyên và Campuchia. Hiện nay, tỉnh đang là điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều chính sách mở, ưu đãi, thông thoáng, môi trường đầu tư hấp dẫn. Chính vì thế, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn cho người dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang nhân dân.



Từ đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Bình Phước, H.Bù Đăng và xã Đoàn Kết cần xây dựng hiệu quả hơn nữa 'Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ'; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng CAND trong phong trào bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ ANTQ, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, thật sự là ngày hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Các đại biểu trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của Bình Phước HOÀNG GIÁP

Dịp này Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ T.Ư tặng quà và tiền mặt 20 triệu đồng cho xã Đoàn Kết. Nhiều cá nhân, tập thể cũng đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã phát động đăng ký, xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào 'toàn dân bảo vệ ANTQ' giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn.