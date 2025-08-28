Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tặng 100.000 đồng mỗi người cho toàn dân ăn tết Độc lập

Mai Hà
Mai Hà
28/08/2025 20:56 GMT+7

Thủ tướng vừa có công điện ngày 28.8 về việc tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Công điện của Chính phủ cho biết, trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn tết Độc lập - Ảnh 1.

Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng để ăn Tết Độc lập

ẢNH: MINH DUY

Tại văn bản số 17129 ngày 28.8 của Văn phòng T.Ư, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp.

Hình thức có thể chuyển khoản hoặc trực tiếp trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2.9.

Toàn dân được tặng 100.000 đồng/người dịp Tết Độc lập năm nay

Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn tết Độc lập.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29.8 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng Sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Hình ảnh ấn tượng Sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Tối 27.8, buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra với sự tham gia của hơn 40.000 người trong sự trang nghiêm và khí thế hào hùng.

Sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Khám phá thêm chủ đề

100.000 đồng tặng quà Quốc khánh tết Độc lập 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận