Chính trị

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ Quốc khánh 2.9

Đậu Tiến Đạt
28/08/2025 18:06 GMT+7

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2.9.

Ngày 28.8, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2.9 (A80), đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31.8 - 2.9.

Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

ẢNH: TTXVN

Trước đó, chiều 29.7 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ hai nước thời gian qua có những bước phát triển vượt bậc, với sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được tăng cường, cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, hiệu quả, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng mật thiết.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam; đồng thời, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Tại họp báo về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025) do Bộ VH-TT-DL vào ngày 22.8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế tham dự A80. Đến thời điểm hiện tại, có 6 đoàn cấp cao, gồm Belarus, Campuchia, Cuba, Lào, Nga và Trung Quốc đã xác nhận sẽ đến dự lễ. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương.

Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước về việc tham dự A80.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 -15.4, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung.

ông Triệu Lạc Tế QUAN HỆ VIỆT-TRUNG Quốc khánh Việt Nam 2.9
