Sức khỏe

Bệnh nhân bị điện giật, ngừng tim 30 phút hồi sinh ngoạn mục

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/08/2025 18:46 GMT+7

Mặc dù đã ngừng tim, ngừng tuần hoàn trong 30 phút, nhưng nhờ sự quyết tâm của các y bác sĩ, bệnh nhân đã hồi sinh ngoạn mục.

Ngày 29.8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau gần 3 tuần điều trị tích cực vì bị điện giật ngừng tim, nam bệnh nhân P.Đ.T (23 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) vừa được xuất viện.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng trong tình trạng bị điện giật dẫn đến ngừng tim.

Ngay sau khi các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc hội chẩn nhanh cùng các bác sĩ Khoa Cấp cứu, hệ thống báo động đỏ liên khoa đã được kích hoạt theo quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn có sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Hồi sinh ngoạn mục của bệnh nhân bị điện giật, ngừng tim trong 30 phút- Ảnh 1.

Bị điện giật dẫn đến ngừng tim, ngừng tuần hoàn, bệnh nhân T. may mắn được cứu sống nhờ cấp cứu đúng cách

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng: tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngừng hô hấp và ngừng tuần hoàn kéo dài hơn 30 phút kể từ khi được phát hiện đến lúc vào viện. Tuy nhiên, tập thể y bác sĩ vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Hệ thống báo động đỏ được triển khai nhịp nhàng. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành ép tim, bóp bóng hỗ trợ hô hấp với oxy liều cao duy trì sự sống. Các chuyên khoa: Ngoại tim mạch, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực - chống độc cũng nhanh chóng phối hợp thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhân.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

"Đây thực sự là một sự hồi sinh ngoạn mục. Bệnh nhân có sức trẻ, may mắn quá trình hồi sinh tim phổi đã được các bác sĩ Cấp cứu 115 thực hiện liên tục, ép tim chuẩn để cố gắng duy trì máu lên não. Các ê kíp Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp bài bản, chạy đua với thời gian để cứu người", bác sĩ Hà Sơn Bình đánh giá.

Hồi sinh ngoạn mục của bệnh nhân bị điện giật, ngừng tim trong 30 phút- Ảnh 2.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân T. đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bác sĩ Bình khuyến cáo, khi thấy người bị điện giật, trước hết phải đảm bảo an toàn, nhanh chóng cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện (ngắt cầu dao hoặc dùng vật cách điện khô như gỗ, nhựa). Tiếp đó, vừa kêu gọi người xung quanh hỗ trợ vừa gọi Trung tâm Cấp cứu 115 để được hướng dẫn chi tiết và điều xe cấp cứu đến. 

"Nếu nạn nhân bị điện giật gây bất tỉnh, không thở thì cần ép tim ngoài lồng ngực ngay. Duy trì ép tim - thổi ngạt liên tục cho đến khi có nhân viên y tế đến hoặc bệnh nhân hồi phục nhịp thở", bác sĩ Bình nói.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
