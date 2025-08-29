Công an TP.HCM triển khai giải pháp tặng 100.000 đồng quà Quốc khánh 2.9 cho người dân

Ngày 29.8, Công an TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi công an các phường, xã, thị trấn về việc triển khai giải pháp tặng quà 100.000 đồng cho toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.



Người dân sẽ nhận quà thông qua tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đó, để triển khai giải pháp thực hiện tặng quà cho toàn thể nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, Công an TP.HCM yêu cầu công an cấp xã phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn quản lý, hoàn thành trước ngày 31.8.

Cụ thể, đối với những người dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đã đăng ký thường trú, tạm trú hoặc có khai báo nơi ở hiện tại), lực lượng công an sẽ tuyên truyền, hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Đối với những trường hợp chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu (chưa đăng ký, không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú), công an phường, xã sẽ thực hiện xác minh để cập nhật vào hệ thống. Sau đó, hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp tài khoản An sinh xã hội tương tự như trên.

Chiều tối nay, người dân có thể truy cập lại vào VNeID

Công an TP.HCM nhấn mạnh, quá trình này cần kết hợp tuyên truyền về các tiện ích khác trên ứng dụng VNeID như Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp giấy tờ, mua vé và check-in sân bay bằng nhận diện sinh trắc học... để người dân biết và sử dụng.

Để kế hoạch được thực hiện đồng bộ, Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với văn phòng UBND phường, xã, đặc khu để lập danh sách tài khoản tại kho bạc của các UBND phường, xã, đặc khu phục vụ việc chuyển tặng quà cho người dân, gửi về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM trước ngày 30.8.

Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, MB, Agribank, Vietinbank... để đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng tài khoản An sinh xã hội trên VNeID, phục vụ việc nhận quà của người dân được thuận lợi, nhanh chóng.

Sau khi UBND cấp xã thực hiện chi trả theo quy trình, lực lượng công an sẽ cập nhật trạng thái "đã tặng quà" vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.