Cảnh báo lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng Quốc khánh 2.9

Theo Công an TP.HCM, sau khi Thủ tướng ban hành Công điện số 149 ngày 28.8 về việc tặng quà kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, nhiều đối tượng đã lợi dụng thông tin này để lừa đảo.

Các thủ đoạn thường gặp gồm: Gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung "Nhận quà tặng 100.000 đồng", "Điền thông tin để nhận tiền". Khi người dân bấm vào, kẻ gian đánh cắp dữ liệu cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu. Một số đối tượng còn giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn "cách nhận tiền hỗ trợ", rồi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để "xác thực". Ngoài ra, chúng còn lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để dụ người dân nhập thông tin.

Công an TP.HCM khẳng định, mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được triển khai công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã, phường; cơ quan nhà nước; hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, người dân hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an.

Theo Công điện 149, mỗi công dân Việt Nam có tên trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được nhận 100.000 đồng, bằng hình thức chuyển khoản hoặc phát trực tiếp, hoàn tất trước ngày 2.9. Chủ trương đã được Bộ Chính trị đồng ý, giao Chính phủ khẩn trương triển khai. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phối hợp rà soát, đảm bảo không để xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót người dân.