Metro TP.HCM miễn phí 100% giá vé dịp đại lễ 2.9

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Hành khách đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được miễn phí vé tàu ngày 2.9 ẢNH: PHẠM HỮU

Theo đó, tất cả hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên) sẽ được miễn phí vé tàu ngày 2.9. Hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé; hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng "QR Độc lập" để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé.

Phía HURC1 lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng 2 phương thức trên để nhận ưu đãi. Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán. Chức năng "QR Độc lập" trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2.9 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

HURC1 thông tin thêm: Từ ngày mai (29.8), công ty chính thức đưa vào vận hành 44 kiosk bán vé giấy tự động tại tất cả các nhà ga trên toàn tuyến đường sắt đô thị số 1. Đồng thời, hành khách có thể mua vé lượt, vé ngày (1 ngày, 3 ngày), vé tháng; liên kết vé tháng đã mua với căn cước/căn cước công dân gắn chip để đi tàu; xem lịch sử mua và sử dụng vé trực tiếp trên ứng dụng MoMo.

Để thúc đẩy các hình thức thanh toán không tiền mặt, từ 15.9, đơn vị khai thác sẽ thí điểm ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé ở các ga Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long. Hành khách cần sự trợ giúp sẽ được nhân viên nhà ga hướng dẫn hỗ trợ.