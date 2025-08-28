TP.HCM khai trương bến xe buýt gần 70 tỉ ở Hóc Môn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (TTQLGTCC) cho biết: Hiện nay, hệ thống bến bãi phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM do TTQLGTCC quản lý bao gồm 17 bến xe buýt và 2 bãi hậu cần.

Bến xe buýt Hóc Môn có tổng diện tích 10.340 m², tổng mức đầu tư gần 70 tỉ đồng

Trong số đó, chỉ có một bến xe đạt diện tích trên 10.000 m² là Bến xe Buýt Sài Gòn, với diện tích 18.430 m². Với số lượng và quy mô hiện tại, hệ thống này mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu đậu đỗ xe buýt, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của mạng lưới giao thông công cộng thành phố.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới xe buýt, đồng thời giải quyết nhu cầu đậu đỗ phương tiện khu vực tây bắc thành phố, TTQLGTCC đã đề xuất và triển khai đồng thời hai dự án: Xây dựng Bến xe buýt Hóc Môn và xây dựng tuyến đường kết nối vào bến xe, với tổng mức đầu tư trên 133 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 60 tỉ đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, lãnh đạo TTQLGTCC cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Bến xe buýt Hóc Môn

Theo ông Dũng, Bến xe buýt Hóc Môn có tổng diện tích 10.340 m², tổng mức đầu tư gần 70 tỉ đồng được thi công từ tháng 12.2023 đến tháng 8.2025. Công trình gồm các hạng mục chính: Xây dựng đường nội bộ, sân bãi và đường dẫn vào bến (mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa) cùng các công trình tiện ích như văn phòng (512 m²): phòng làm việc, căn tin, khu bán vé, WC, khu vực đón/trả khách, nhà để xe khách và phương tiện khác và nhà chờ đón trả khách, nhà bảo vệ... Ngoài ra, bến xe mới còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, điện, PCCC, thông tin liên lạc, tường rào, cây xanh.

Đối với tuyến đường kết nối Bến xe buýt Hóc Môn, dự án có chiều dài tuyến 192 m, bao gồm 166,3 m đường kết nối từ quốc lộ 22 vào bến xe và cầu BTCT bắc qua kênh Tân Thới Nhì dài 25,7 m, được thi công từ tháng 5.2023 đến tháng 8.2025.

Khu vực chờ đón/trả khách

Phía TTQLGTCC thông tin: Trong giai đoạn đầu, bến sẽ phục vụ tuyến xe buýt số 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn) với 27 phương tiện, 276 chuyến/ngày, thời gian giãn cách từ 5 - 12 phút. Sau đó, TTQLGTCC sẽ điều chỉnh các tuyến liên tỉnh và bổ sung tuyến mới nhằm phát huy tối đa hiệu quả của bến. Trong đó, cho hoạt động các tuyến 70-1 (Bến xe Củ Chi - Bến xe Tây Ninh); tuyến 70-2 (Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây) và tuyến xe buýt mới kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với chợ Hóc Môn. Dự kiến, sẽ có tổng cộng 62 phương tiện khai thác tại bến.

"Việc đưa Bến xe buýt Hóc Môn vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đậu đỗ cho trên 60 phương tiện xe buýt, đồng thời là cơ sở để TTQLGTCC rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc mạng lưới tuyến buýt trong khu vực, phục vụ người dân tốt hơn khi chọn xe buýt là phương tiện đi lại", ông Phạm Ngọc Dũng nói.

Dự kiến, sẽ có tổng cộng 62 phương tiện khai thác tại bến xe mới phía tây bắc thành phố

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An nhận định, Bến xe buýt Hóc Môn không chỉ đơn thuần là công trình giao thông, mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố. Việc công trình được xây dựng và đưa vào vận hành vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới bến bãi, mở rộng khả năng phục vụ vừa mang lại sự tiện lợi trong việc đi lại cho người dân, đặc biệt là cư dân khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố. Đặc biệt, bến xe này còn mang ý nghĩa là một đầu mối giao thông quan trọng trong tương lai.

"Không xa nữa, tại khu vực này sẽ hình thành tuyến metro số 2 kéo dài từ Bến Thành đến Tham Lương, rồi tiếp tục kết nối đến khu vực tây bắc Củ Chi. Mạng lưới này sẽ tạo nên sự liên kết hoàn chỉnh giữa các loại hình giao thông công cộng, từ xe buýt nội đô đến hệ thống metro hiện đại, giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường", Phó giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh và đề nghị TTQLGTCC vận hành, quản lý một cách bài bản, hiệu quả, đảm bảo chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân sử dụng xe buýt.