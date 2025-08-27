Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành: Thi công thế nào giảm kẹt xe?

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã gửi phương án, lấy ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.HCM và các phường, xã có dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đi qua.

Dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo VEC, một trong những yếu tố cần xác định rõ, có vai trò tiên quyết ảnh hưởng đến tiến độ dự án là đảm bảo công địa để bố trí biện pháp giải pháp thi công, mặt bằng công trường. VEC đã chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp với hiện trạng, bối cảnh và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của dự án.

VEC đưa hai giải pháp khả thi được xem xét cụ thể: Phương án 1 là biện pháp thi công chủ đạo bằng đường công vụ dọc tuyến. Để thực hiện phương án này cần có điều kiện là các địa phương thực hiện công tác kiểm đếm và bàn giao đầy đủ mặt bằng cho dự án trước ngày 15.11.

Phương án này có ưu điểm là bố trí công địa thi công không sử dụng phần đường khai thác, không gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu. Tuy nhiên, phương án này lại phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao công địa cho dự án.

Phương án 2 là biện pháp thi công chủ đạo sử dụng làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang khai thác. Theo đó, việc thi công thực hiện vào ban đêm, giờ thấp điểm, dự kiến từ 22 giờ - 5 giờ để vận chuyển dầm. VEC đánh giá phương án này sẽ được triển khai khi công tác giải phóng mặt bằng không thể bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường công vụ dọc tuyến cho dự án trước 15.11.

Tuy nhiên, nhược điểm của giải pháp này là bị giới hạn về khung giờ thi công của nhà thầu, ảnh hưởng đến quá trình khai thác vào khung giờ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau trên tuyến cao tốc đang khai thác.

Bên cạnh các phương án trên, dự án cũng cần triển khai một số vị trí đường công vụ, mặt bằng công trường, cần phải mượn tạm đất phạm vi lân cận mới đảm bảo đủ diện tích để bố trí. Vì vậy, trên cơ sở kết quả nghiên cứu và báo cáo chi tiết của tư vấn, VEC đã kiến nghị TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, các phường, xã nơi dự án đi qua hỗ trợ cho ý kiến về các nội dung nêu trên.

Dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành có phạm vi đầu tư mở rộng tuyến có tổng chiều dài gần 22 km. Điểm đầu dự án tại Km 4+000 (nút giao Vành đai 2) thuộc TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Điểm cuối tại Km 25+920 (nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) thuộc huyện Long Thành (cũ), tỉnh Đồng Nai.

Về quy mô, đoạn cầu cạn Vành đai 2 - Vành đai 3 (Km 4+000 – Km 8+44,5) sẽ mở rộng mỗi bên 7,75m để đạt quy mô 8 làn xe. Trong đó, chiều rộng cầu tổng cộng là 42m bao gồm 2 đơn nguyên. Đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km 8+44,5 - Km 25+920) sẽ đầu tư mở rộng quy mô 10 làn xe.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 15.337 tỉ đồng. Tại buổi lễ khởi công ngày 19.8, VEC cho biết sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất đưa dự án về đích trong năm 2026, đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng để kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả với sân bay Long Thành. Riêng cầu Long Thành, dự kiến hợp long cầu chính vào tháng 12.2026, và hoàn thành các hạng mục còn lại trong quý 1/2027.