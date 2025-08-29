Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID
Video

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID

Võ Hiếu
Võ Hiếu
29/08/2025 08:22 GMT+7

VNeID đã chính thức mở tính năng đăng ký tài khoản an sinh xã hội cho người dân nhằm giúp họ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ từ Nhà nước.

Tối 28.8.2025, Văn phòng Trung ương thông báo Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các ngân hàng lớn như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank và MB Bank, triển khai giải pháp tạo lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân thông qua ứng dụng VNeID.

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID

Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, Bộ Công an sẽ tiến hành rà soát, liên kết tài khoản ngân hàng của người dân với ứng dụng VNeID nhằm phục vụ việc chi trả an sinh xã hội một cách hiệu quả. Việc triển khai này giúp người dân nhận các khoản trợ cấp và hỗ trợ từ Nhà nước một cách nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính.

Để liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, người dùng cần thực hiện các bước như hướng dẫn sau đây:

1. Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID- Ảnh 1.

2. Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội" và sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID- Ảnh 2.

3. Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ.

4. Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID- Ảnh 3.

Cuối cùng, sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID- Ảnh 4.

Chủ trương này đặc biệt có ý nghĩa khi Văn phòng Trung ương vừa có thông báo về việc Bộ Chính trị đã đồng ý tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mỗi người dân sẽ nhận được một phần quà trị giá 100.000 đồng nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập.

Để triển khai, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp rà soát đối tượng và chuyển quà đến tay người dân bằng phương thức phù hợp, như chuyển khoản hoặc phát trực tiếp.

Vì vậy, việc sử dụng VNeID để đăng ký tài khoản an sinh xã hội là một bước đi cần thiết để người dân có thể sớm nhận được phần quà này, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống quản lý tài chính xã hội minh bạch và hiệu quả hơn.

