Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Táo tợn kề dao cướp tài sản của cô gái giữa phố Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
30/08/2025 16:58 GMT+7

Giữa ban ngày, cô gái 21 tuổi bị người lạ kề dao cướp túi xách trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Đà Nẵng). Nghi phạm đã bị công an bắt gọn, thu hồi toàn bộ tài sản.

Ngày 30.8, Đảng ủy, UBND P.An Hải (TP.Đà Nẵng) trao thưởng đột xuất, biểu dương tập thể Công an phường vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bắt giữ nghi phạm cướp tài sản nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đà Nẵng: Táo tợn kề dao cướp tài sản cô gái giữa phố - Ảnh 1.

Nghi phạm Dư Đình Chí

ẢNH: Đ.X

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 28.8, một phụ nữ 21 tuổi (ở P.Hòa Khánh) đang đi trên đường Võ Nguyên Giáp (P.An Hải) thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp túi xách bên trong chứa nhiều tài sản.

Nhận tin báo, Công an P.An Hải lập tức triển khai lực lượng truy xét, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tổ chức chốt chặn.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm tại nút giao Võ Văn Kiệt - Chính Hữu, thu hồi toàn bộ tang vật.

Danh tính nghi phạm được làm rõ là Dư Đình Chí (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú P.An Hải, TP.Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 ba lô, bên trong có nhiều tài sản.

Đà Nẵng: Táo tợn kề dao cướp tài sản cô gái giữa phố - Ảnh 2.

Đảng ủy, UBND P.An Hải khen thưởng lực lượng Công an phường

ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo P.An Hải đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, phản ứng nhanh của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, qua đó thể hiện quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm bình yên cho nhân dân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Bắt nhóm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nhóm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Nhóm cướp tài sản từ 15-18 tuổi gây ra nhiều vụ cướp táo tợn, vờ 'mượn điện thoại' rồi kề dao vào cổ khống chế nạn nhân ở TP.Đà Nẵng, vừa bị công an bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

cướp tài sản Đà Nẵng kề dao vào cổ Cướp Túi Xách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận