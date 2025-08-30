Táo tợn kề dao cướp tài sản của cô gái giữa phố Đà Nẵng

Ngày 30.8, Đảng ủy, UBND P.An Hải (TP.Đà Nẵng) trao thưởng đột xuất, biểu dương tập thể Công an phường vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bắt giữ nghi phạm cướp tài sản nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nghi phạm Dư Đình Chí ẢNH: Đ.X

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 28.8, một phụ nữ 21 tuổi (ở P.Hòa Khánh) đang đi trên đường Võ Nguyên Giáp (P.An Hải) thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp túi xách bên trong chứa nhiều tài sản.

Nhận tin báo, Công an P.An Hải lập tức triển khai lực lượng truy xét, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tổ chức chốt chặn.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm tại nút giao Võ Văn Kiệt - Chính Hữu, thu hồi toàn bộ tang vật.

Danh tính nghi phạm được làm rõ là Dư Đình Chí (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú P.An Hải, TP.Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 ba lô, bên trong có nhiều tài sản.

Đảng ủy, UBND P.An Hải khen thưởng lực lượng Công an phường ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo P.An Hải đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, phản ứng nhanh của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, qua đó thể hiện quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm bình yên cho nhân dân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

