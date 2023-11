Bắt giữ nam nghi phạm đóng giả phụ nữ đơn thân để lừa đảo

Trước đó, ngày 11.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhận trình báo từ anh P.M.H (27 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về việc bị một người không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản 350 triệu đồng.



Anh H. chỉ biết người lừa đảo là "phụ nữ đơn thân", cả hai trao đổi với nhau qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram.

Châu Hoàng Khang bị di lý về Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Tiến hành truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là Châu Hoàng Khang, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Khang đang ở Campuchia.

Khi có thông tin Khang từ Campuchia về Việt Nam, ngày 4.11 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang bắt giữ Khang khi nghi phạm đang ở nhà ông bà nội tại ấp Cần Thạnh (xã Cần Đăng, H.Châu Thành, An Giang).

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận tháng 6.2023 làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Công ty này giao cho Khang 2 tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo đều có tên "Nguyễn Thị Kiều Trang" để nói chuyện yêu đương với nhiều nam giới, nhằm mục đích lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Châu Hoàng Khang đã lôi kéo được P.M.H và chiếm đoạt của người này 350 triệu đồng, chưa kể nhiều quà tặng đắt tiền như điện thoại di động, đồng hồ thông minh...

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Khang và đồng bọn tại Campuchia che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa các dấu vết thông tin trên mạng xã hội, dùng tài khoản ngân hàng người khác để nhận tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra các vụ lừa đảo tương tự do Khang gây ra.