Khởi tố 2 phóng viên, biên tập viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 3.11, Công an H.Mộc Châu cho biết, ngày 2.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Mộc Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiều (36 tuổi), phóng viên hợp đồng Báo Dân tộc và phát triển; và Hà Văn Bình (45 tuổi), biên tập viên hợp đồng Kênh Tin tức 24h Pháp luật và đời sống, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 điều 174 bộ luật Hình sự.



CÔNG AN H.MỘC CHÂU

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 31.10, khi thấy một hộ dân đang san ủi mặt bằng khu đất để xây nhà tại bản Chiềng Đi (xã Vân Hồ, H.Mộc Châu), Nguyễn Văn Kiều và Hà Văn Bình đi xe ô tô đến, tự giới thiệu là cán bộ làm việc tại phòng TN-MT và hỏi về giấy tờ thủ tục đất của gia đình.

Khi chủ nhà trả lời giấy tờ có đủ thì một trong 2 đối tượng đã đưa ra đề nghị chủ nhà đưa chút tiền về làm quà báo cáo lãnh đạo. Sợ bị gây khó khăn, chủ nhà đã đi vay 5 triệu đồng của người dân gần đó để đưa cho Kiều và Bình.

Sau khi Kiều và Bình bỏ đi, nghi ngờ những người này không phải là cán bộ phòng TN-MT, chủ nhà đã trình báo Công an H.Mộc Châu.

Tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Mộc Châu đã tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ 2 đối tượng nêu trên.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Mộc Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.