Đời sống Ẩm thực

Quán vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình: Xử phạt 2 triệu đồng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
29/08/2025 07:55 GMT+7

Liên quan đến clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán quán vỉa hè sử dụng tô bẩn của khách, nhúng vội vào chậu nước rồi tiếp tục mang ra phục vụ khiến dân mạng phản ứng, UBND P.Thuận Hóa (TP.Huế) đã ra quyết định xử phạt hành chính người rửa tô 2 triệu đồng.

UBND P.Thuận Hóa (TP.Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm, đối với một phụ nữ bán quán vỉa hè trên địa bàn.

Quán vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình: Xử phạt 2 triệu đồng- Ảnh 1.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND P.Thuận Hóa đã lập đoàn kiểm tra, lập biên bản đối với chủ quán ăn vỉa hè này

ẢNH: B.T

UBND P.Thuận Hóa đã ra quyết định xử phạt đối với bà T.T.D. (52 tuổi, trú P.Vỹ Dạ, TP.Huế) số tiền 2 triệu đồng, do có các hành vi vi phạm: Sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh để chế biến thức ăn, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2018 NĐ-CP về việc quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 của Chính phủ).

Bà D. bán quán ăn vỉa hè tại địa chỉ 51 Nguyễn Huệ, là người trong clip rửa tô "thần tốc" từng gây xôn xao cộng đồng mạng mà Thanh Niên đã đưa tin trước đó.

Cụ thể, ngày 13.8, một người dân đi đường đã ghi lại cảnh quán ăn của bà D. hoạt động ngay trước cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, trên đường Nguyễn Huệ, P.Thuận Hóa, TP.Huế.

Trong clip, bà D. cầm trên tay nhiều chiếc tô đã qua sử dụng của khách. Sau khi đổ thức ăn thừa, bà chỉ nhúng vội chiếc tô vào một chậu nước, lặp lại động tác này hai lần, rồi nhanh chóng mang ra để phục vụ thực khách tiếp theo.

Cảnh tượng này được nhiều người xem rùng mình, lo ngại trước nguy cơ mất vệ sinh của quán vỉa hè này. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn và nhận về vô số bình luận bày tỏ sự bức xúc từ cộng đồng mạng. Tiếp nhận thông tin, UBND P.Thuận Hóa đã tiến hành xác minh sự việc và lập đoàn kiểm tra ngay sau đó.

