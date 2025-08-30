Người dân nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh chậm nhất trước 15.9

Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu triển khai kịp thời việc tặng quà Quốc khánh 100.000 đồng mỗi người cho nhân dân.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ liên quan để bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn theo yêu cầu, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót và không trùng lặp.

Thủ tướng yêu cầu chi trả 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh từ 31.8 đến 1.9. Nếu vì lý do khách quan có thể sau 2.9 nhưng phải trước 15.9. ẢNH: T.N

Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trước đó, Thủ tướng đã có công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Theo đó, tặng 100.000 đồng/người cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30.8.

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Hai hình thức tặng quà:

Một là tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Hai là việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31.8 đến hết ngày 1.9, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15.9.

Để liên kết tài khoản an sinh xã hội thành công, người dân cần thực hiện các bước sau:

* Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

* Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

* Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ. Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

* Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.