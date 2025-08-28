VNeID quá tải vì người dân truy cập 'an sinh xã hội' chờ nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng

Chị Nguyễn San (Hà Nội) cho biết rất vui khi đọc được thông tin Chính phủ tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng ăn tết Độc lập.

"Số tiền không quá lớn, song có rất nhiều ý nghĩa động viên từ Chính phủ đến với người dân. Với người dân tại các vùng còn khó khăn, vùng cao, biên giới tôi nghĩ giá trị tinh thần và vật chất của món quà này còn lớn hơn trong ngày Quốc khánh 2.9", chị San nói.

Nhiều người không thể truy cập được app VNeID tối nay ẢNH: M.H

Song, cũng như nhiều người, chị San thắc mắc không biết cách thức nhận 100.000 đồng ra sao? Làm theo hướng dẫn trên mạng để đăng ký tài khoản an sinh xã hội, nhiều người cho biết không thực hiện được do app không truy cập được, hoặc bị báo "không tìm thấy tài khoản liên kết".

Trong công điện của Chính phủ nêu rõ, có 2 hình thức là chuyển khoản và nhận tiền mặt. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Toàn dân được tặng 100.000 đồng/người dịp Tết Độc lập năm nay

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Trong hôm qua 27.8 và hôm nay 28.8, nhiều ngân hàng đã công bố hướng dẫn người dân thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên app VNeID. Tài khoản an sinh xã hội là tài khoản nhận trợ cấp, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội...

Để liên kết tài khoản an sinh xã hội thành công, người dân cần thực hiện các bước sau:

* Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

* Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

* Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ. Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

* Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Hiện vẫn chưa có hướng dẫn chính thức từ phía các cơ quan được giao như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước về cách thức chi trả 100.000 đồng cho mỗi người dân ra sao.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều thắc mắc chờ hướng dẫn như người già, trẻ nhỏ không có tài khoản ngân hàng liên kết sẽ nhận hỗ trợ ra sao? Bố mẹ có thể đăng ký trên app để nhận thay hay sẽ nhận trực tiếp?