NSND Thanh Ngân, NSND Trọng Hữu tham gia chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2.9

Đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và khát vọng Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và khát vọng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP.HCM.

Có gì trong chương trình nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và khát vọng?

Với các tiết mục được dàn dựng công phu, ban tổ chức hy vọng chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa tôn vinh lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

80 năm - một chặng đường lịch sử hào hùng kể từ mùa thu độc lập năm 1945. Dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã viết nên một bản hùng ca bất tử, từ kháng chiến trường kỳ đến kiến thiết, đổi mới và hội nhập. Trong bức tranh chung đó, TP.HCM hiện lên như biểu tượng của sức sống và ý chí vươn lên. Nơi đây từng là chiến trường ác liệt, là nơi xuất phát của phong trào đấu tranh đô thị, là nơi Bác Hồ đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước. Ngày nay, thành phố mang tên Bác tiếp tục tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và hội nhập, góp phần làm rạng rỡ hai tiếng "Việt Nam".

NSND Tạ Minh Tâm sẽ cùng hòa giọng với ca sĩ Thanh Ngọc, Tùng Lâm, Bảo Kun trong liên khúc Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Mình Ảnh: BTC

Trong chương trình, nghệ sĩ Trọng Hữu và Thanh Ngân mang đến tiết mục ca cổ Từ mùa thu ấy ta đi Ảnh: BTC

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ trình diễn hai tiết mục Mùa xuân từ những giếng dầu và Nguyện là người Việt Nam Ảnh: BTC

Theo công bố từ ban tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và khát vọng do Dương Thảo đạo diễn (cùng hai phó đạo diễn Trần Trí, Trọng Phước); gồm 3 chương: Những chặng đường vinh quang, Tự hào TP.HCM, Khát vọng vươn cao; quy tụ đông đảo các văn nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, Trọng Hữu, Hữu Quốc, Thanh Ngân, ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Vân Khánh, Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Nhi, Anh Tú, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác, Thanh Ngọc, Tùng Lâm, Thảo Trang, Đăng Quân, nhóm MTV, Lạc Việt, nhóm Nghệ sĩ xiếc Trung tâm Nghệ thuật thành phố...