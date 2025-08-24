Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Chương trình chính luận nghệ thuật 'Sao độc lập'

Thạch Anh
Thạch Anh
24/08/2025 19:00 GMT+7

'Sao độc lập' diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 24.8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV).

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập với chủ đề Vì một Việt Nam thịnh vượng.

Ý nghĩa của chương trình Sao độc lập

Sao độc lập là chương trình thường niên trong những ngày mùa thu tháng tám, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc; tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của thế hệ người Việt Nam anh hùng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Ngoài ra, chương trình còn nhấn mạnh những thành tựu vĩ đại trong suốt 8 thập niên qua, đặc biệt trong gần 40 năm đổi mới của đất nước, từ đó thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình chính luận nghệ thuật 'Sao độc lập'- Ảnh 1.

Chương trình Sao độc lập chủ đề Vì một Việt Nam thịnh vượng có sự tham gia của NSND Phạm Phương Thảo, ca sĩ Đông Hùng, Anh Tú...

Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, nội dung chương trình xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại; lịch sử cách mạng hào hùng, sự nghiệp đổi mới - hội nhập của đất nước, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025.

Năm nay, chương trình đã đổi mới về nội dung và phương thức thể hiện nghệ thuật, giúp công chúng, nhất là khán giả trẻ hiểu rõ và thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ - lực lượng nòng cốt, quan trọng cho mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chương trình được kết cấu gồm 3 chương, gồm Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay; Hành trình dựng xây hòa bình; Khát vọng Việt Nam thịnh vượng. Sao độc lập có 15 tiết mục với đa dạng thể loại nghệ thuật như ca, múa, nhạc, lời bình kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh công nghệ Hologam... vừa mang tính lịch sử, truyền thống nhưng cũng vừa kết hợp sắc màu sáng tạo của công nghệ nghệ thuật đương đại.


