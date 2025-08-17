Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, UBND TP.Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút hơn 30.000 khán giả.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam Ảnh: BTC

Có gì đặc biệt trong chương trình 'Tự hào là người Việt Nam'?

Với các tiết mục được dàn dựng công phu, ban tổ chức hy vọng chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa tôn vinh lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Từ đó, chương trình khơi dậy lòng biết ơn đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngoài ra, sự kiện Tự hào là người Việt Nam còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Theo công bố từ ban tổ chức, chương trình quy tụ đông đảo sao Việt cùng tham gia biểu diễn, trong đó phải kể đến ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Dương Trần Nghĩa, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Nhóm Oplus, Mai Trang, RamC, dàn hợp xướng Dynamic… Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ cùng sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Tự hào là người Việt Nam do Nguyễn Trung Dũng làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lê Anh Thủy làm giám đốc âm nhạc, chia làm 3 chương gồm: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam; Một Việt Nam - Triệu trái tim; Tự hào là người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này được dẫn dắt bởi Mỹ Lan và Lê Anh.