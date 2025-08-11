Nguyễn Văn Chung nói gì về màn hát 'ca khúc tỉ view' gây sốt của Tùng Dương?

Trong ‘concert quốc gia’ Tổ quốc trong tim diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tùng Dương gây chú ý khi thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, từng gây sốt thời gian qua với phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng...

Nói về màn thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Tùng Dương cho biết anh muốn góp thêm một màu sắc riêng cho tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ẢNH: TUẤN MINH

So với những phiên bản trước đó, phần thể hiện ca khúc tỉ view của Tùng Dương được nhiều khán giả nhận xét hào hùng, đặc biệt là khi được hàng chục ngàn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình hòa giọng cùng. Giọng ca 8X chia sẻ anh không khỏi tự hào khi được thể hiện sáng tác của Nguyễn Văn Chung trong chương trình. Với nam ca sĩ, bài hát cũng là những tâm tư muốn gửi đến khán giả - ý thức rõ trách nhiệm của một người con sinh ra, lớn lên và mang dòng máu Việt.

Trong phần giao lưu, Tùng Dương cùng với khán giả hô to: “Tôi yêu Việt Nam”. Nam ca sĩ tâm sự thêm: “Tôi cảm thấy rằng mỗi một cá nhân sẽ tạo nên một tập thể lớn mạnh để cùng cống hiến hết sức mình cho quê hương đất nước ngày càng đẹp giàu, đạt nhiều thành công mới, trước kỷ nguyên mới”.

Màn trình diễn của Tùng Dương sau đó nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nam ca sĩ khi thể hiện ca khúc một cách hào hùng, lan tỏa tình yêu nước đến khán giả.

Nguyễn Văn Chung tự hào khi theo dõi màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình của ca sĩ Tùng Dương ẢNH: FBNV

Nguyễn Văn Chung xúc động trước màn thể hiện của Tùng Dương

Là tác giả ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Cảm giác 50.000 khán giả đồng thanh hát bài của mình là như thế nào? Đến giờ mình vẫn đang tìm từ ngữ để diễn tả, quá xúc động, tự hào, có thể vỡ cả trái tim với bản phối và giọng hát nội lực của Tùng Dương”. Có mặt tại khán đài, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khi nhiều khán giả nhận ra, thể hiện sự quý mến dành cho mình. “Đến giờ tôi vẫn còn hạnh phúc”, anh bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh thấy may mắn khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình được lựa chọn để trình diễn trong chương trình. Về tiết mục của ca sĩ Tùng Dương, nam nhạc sĩ đánh giá đây là bản phối hoành tráng kết hợp với giọng ca nội lực. “Một phiên bản mang lại cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Trong giây phút đó, mình tin rằng bài hát này sẽ có sức sống lâu bền trong lòng khán giả và mọi người dân Việt Nam”, anh bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ thêm: “Mình luôn thích mơ mộng và tin vào những điều kỳ diệu đó, giống như năm xưa khi mình viết Nhật ký của mẹ dài 9 phút vậy, hoặc bỏ ra 8 năm viết 300 bài hát thiếu nhi với niềm tin ngây thơ rằng ngày nào đó chúng sẽ thành công. Sự mơ mộng đó cũng khiến mình dám dấn thân vào mảng chủ đề quê hương - đất nước vào năm 2023 mà không hề tính toán liệu khi nào những bài hát này mới được vinh danh và ghi nhận. Vì thế đối với mình, những thành công năm nay là điều vô cùng may mắn và bất ngờ”.